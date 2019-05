Szijjártó: Szegeden a városvezetés együttműködése kell a munkahelyteremtéshez - Erős Európában vagyunk érdekeltek

Magyarországnak az erős Európai Unió az érdeke – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy kedd esti fórumon Szegeden. A politikus felhívta a figyelmet: a magyar GDP 85 százalékát az export adja, az exportunk kétharmada pedig az Európai Unióba irányul.A miniszter hangsúlyozta: az Unión belül vannak olyanok, akik egyesült európai államokat szeretnének kialakítani, ehhez az szükséges, hogy meggyengítsék a tagállamokat.– Ennek legegyszerűbb eszköze a bevándorlás – hívta fel a figyelmet. Elmondta: az Európai Néppárton belül már 2010-ben is volt vita arról, hogy miként oldják meg a munkaerőpiaci és a népesedési problémákat. Már akkoriban is voltak olyan pártok az EPP-n belül, amelyek a bevándorlást preferálták, és már akkor is voltak olyan pártok, amelyek a nemzeti megoldásokat tartották megfelelőnek.– Ezek a viták azonban akkor még nem kerültek a címlapokra, csak a 2015-ös migránsválság után – hívta fel a figyelmet a miniszter. Emlékeztetett: 2015-ben 400 ezer migráns vonult keresztül Magyarországon. Mindegyikük szabálytalanul lépte át a határt, a többségük megtagadta az együttműködést a hatóságokkal, autópályák, vasútvonalak forgalmát akadályozták, közterületeket foglaltak el. Mint mondta, olyan alapvető emberi jog nincsen, hogy bármely ország határait, szuverenitását meg lehetne sérteni.– Olyan alapvető emberi jog viszont van, hogy mindenkinek joga van a saját hazájában békében élni. De ez a jog a magyarokat is megilleti – jelentette ki.Hozzátette: a közelgő EP-választás erről is szól majd, ezért kell eldönteni, hogy bevándorláspárti vagy bevándorlásellenes erők kerüljenek-e többségbe az Európai Parlamentben.Beszélt arról is, hogy itthon a liberális média képviselői azt sulykolják, hogy milyen negatív a Magyarországról kialakult kép külföldön, és hogy egyre jobban elszigetelődik az ország. Mint mondta, a napokban járt Orbán Viktor miniszterelnöknél Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a jövő héten pedig Donald Trump amerikai elnökkel találkozik majd a magyar kormányfő.Szegeddel kapcsolatban a miniszter azt mondta: a közlekedési infrastruktúra kiváló, itt működik az ország egyik legjobb egyeteme. Az ország nyugati és északi területein már munkaerőhiány van, így a nagy cégek szívesen települnének a déli, délkeleti régióba. – A nagyvállalatok Szegedre településéhez tehát csak a városvezetés szándéka, együttműködési készsége hiányzik – jelentette ki.