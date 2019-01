Továbbra sincs kivitelezője a Kollégiumi útnak, eredménytelen lett a közbeszerzés

Korábban már megírtuk, kivitelezőt keres a szegedi önkormányzat a Kollégiumi út rekonstrukciójára, az első közbeszerzési eljárás azonban eredménytelen lett, részben azért, mert az árajánlat meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, így ismét meghirdették a pályázatot. A beérkezett ajánlatokról hétfőn zárt ülésen döntött a jogi bizottság, amelynek tagjai eredménytelennek ítélték a kiírást.



Továbbra sincs tehát nyertes kivitelezője a mintegy 610 millió forintos uniós támogatással megvalósuló fejlesztésnek Szegeden. A TOP-os forrásból tervezett projekt magában foglalja a Dorozsmai és a Fonógyári út közötti útszakasz megújítását is, de járdákat és taktilis sávokat is kialakítanak, közvilágítást építenek ki, illetve csapadékvíz-elvezető csatorna is lesz. A zöld felületet is rendezik, valamint a tervek szerint 385 fát ültetnek a cserjék mellé.