Wellnessben húsvétolunk - Szeged, Makó és Mórahalom is népszerű

Rekordot dönt a hazai turizmus, sorra telnek meg a hazai wellness-szállodák. A szallas.hu foglalási adataiból kiderült, több mint a négyszeresére nő a belföldi turizmus forgalma a húsvéti hosszú hétvégén az áprilisban szokásos adatokhoz képest, a tavalyi húsvéti időszakhoz viszonyítva pedig 87 százalékos a bővülés. A legkedveltebb szállástípusok az apartmanok, a vendégházak és a panziók.



– A magyarok körében egyre népszerűbbek az ünnepi hosszú hétvégék is az üdülésre, a wellness-szállodák már kitették a megtelt táblát – mondta Keresztes Nóra, a szallas.hu marketingmenedzsere. A szállásadók ilyenkor húsvéti fogásokkal, főtt sonkával, tojással, kaláccsal várják vendégeiket, népszerű programok még a népi játékok, a tojásfestés, az állatsimogatás és a tojáskeresés is.



A legkeresettebb úti célok Eger, Hajdúszoboszló és Gyula, de Budapesten, Siófokon és Szegeden is sokan töltik majd a húsvétot. A legnépszerűbb belföldi települések tízes listáján még Nyíregyháza, Pécs, Hévíz és Miskolctapolca szerepelnek. A legtöbb turistát sorrendben a Hollókői Húsvéti Fesztivál, az egri vár és a Nyíregyházi Állatpark vonzza a szallas.hu adatai szerint.



– Érezzük a rohamot mi is, minden hely elkelt, telt házasak vagyunk péntektől vasárnapig – mondta az alsóvárosi Kálmán Panzió vezetője, Holló János.



– Teljes telt házunk van, ugyanis abban az igen szerencsés helyzetben vagyunk idén, hogy egy, a léptékeinkhez képest nagyobb csoport érkezik a Felvidékről a hosszú hétvégére, ami azt jelenti, hogy a 37 szobánkból mind a 37-et ők foglalják el – tájékoztatott Csábi Mihály, a makói Grand Hotel Glorius igazgatója.



Nem csak Szeged és Makó népszerű: a környékbeli szállodások sem panaszkodnak. A wellness-szálláshelyek népsz-rűségét jelzi, hogy a mórahalmi Elixír Medical Wellness Hotel igazgatója, Berta Zsolt elmondta, a négynapos hosszú hétvégére úgy telt házasak, hogy egyáltalán nem hirdették a húsvéti ünnepeket. A szállodavezető elárulta, egy pár összesen öt napot tölt majd náluk, ők már szerda délután megérkeztek, és majd csak hétfőn távoznak.