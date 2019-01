A tompaháti utat felújították, de az út melletti földes sávba beleragadnak a járművek

Olvasóink jelezték, hogy baj van a Derekegyházról Tompahátra vezető út padkájával. Szerintük az útfelújítás után nem történt meg a tömörítés. Ha valaki kitér a szembejövő útjából, akkor a padka sara jó eséllyel marasztalja ott a járművet.

– A tompaháti összekötő út szépen elkészült, de padkára már nem futotta, csak földdel töltötték fel.



Nagyon balesetveszélyessé vált – írta egy neve elhallgatását kérő olvasónk. Szerinte könnyen lecsúszhat róla az autók kereke, ezután viszont nem tudnak visszakapaszkodni az útra. Ezt az utat rendszeresen használják a mezőgazdasági gépek is. Sőt, naponta kétszer a tejeskamion is. Az egyiket traktorral kellett visszahúzni az útra. – Személyautóval nem tanácsos busszal vagy más, nagyobb járművel azon az úton szembetalálkozni – panaszolta a levélíró.



Az utat az elmúlt hónapokban újította fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Lapunk is megírta, borzalmas állapotú, szinte már közlekedésre alkalmatlan volt a mintegy 8 kilométeres szakasz (2018. szeptember 28.: Már a busz is alig tud rajta közlekedni – Felújítják a tompaháti utat, eltűnnek a kátyúk).



Az útfelújítás megtörtént. A padkával kapcsolatban megkérdeztük a Magyar Közút Non- profit Zrt. kommunikációs osztályát. Azt írták, a tompaháti bekötőút mintegy 8,3 kilométeres, teljes körű felújítása során a kül- és belterületi szakaszon a korábbiakkal megegyező földpadkát építettek, ami széles körben alkalmazott és hosszú távon is jól működő műszaki megoldás. Megfelel a hatályos útügyi műszaki előírásoknak is.



A munkálatokkal decemberben készültek el. A kivitelezők a tervekben szereplő valamennyi munkát az előírt minőségben végezték el, mindenhol kiépítették a már említett földpadkát is.



Leírták, a munkálatok után néhány hónappal a padka felületét benövi majd a növényzet, amelynek gyökérzete stabilizálja a felületet. Ez a téli időjárás miatt kitolódik. A 4 méter burkolatszélességű szakaszon, a nyomvonal két pontján, útcsatlakozások környezetében kitérőket is kialakítottak, amit előzetesen az önkormányzattal egyeztettek. A kivitelező többéves garanciát vállalt. Amennyiben bármilyen pótmunka szükséges, akkor azt elvégzik. A közútkezelő cég tavasszal újabb részletes szemlét tart a kivitelezővel.