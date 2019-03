Aranyat értek a Csongrád környéki népdalok

A kis társaság története még csak pár évre nyúlik vissza, a dalosok 2016 augusztusában álltak össze Kovácsné Kovács Margó vezetésével, akkor még Orchidea Népdalkör néven.



Első versenyük a 2017-es nyugdíjas Ki-Mit-Tud volt, ahol végül ezüst minősítést szereztek, majd a következő évben szintén az ezüst jött össze. Ekkor kicsit el is keseredtek a tagok, az is felmerült, hogy abbahagyják a versenyzést.



– Szóba került, hogy nem versenyzünk tovább, mert elég sok helyre jártunk fellépni, ezenfelül éneklünk a Röpülj Páva Körben és a László Imre Baráti Körben is. Fontos számunkra, hogy mindenhol a maximumot tudjuk adni. Aztán végül úgy döntöttünk, folytatjuk, mert ezek a rendezvények arra biztatják az időseket, hogy kibontakoztathassák tehetségüket, és olyan dolgokat is megéljenek, amelyeket fiatalon nem tudtak. Ezenkívül sokat tanulunk is egy ilyen versenyen, és jó érzés találkozni a többi csapattal is. Nagy élmény egy-egy népdalos találkozó – mesélt a versenyek hangulatáról Pesti Istvánné Munkácsi Mara.



A népdalosok vezetője elmondta, nagyon megörültek, amikor tudomást szereztek a Népek tánca, népek zenéje versenyről. Megváltoztatták a fellépőruhájukat, fekete szoknyában és jellegzetes dél-alföldi ünnepi kötőben léptek fel. A döntőben aztán beérett a sokéves munka, a Csongrád Város Nyugdíjas Dalkör népdalkör kategóriában, Jeremiás Józsefné pedig szólóének kategóriában szerezte meg az arany minősítést. Mellettük a térség több népdalosa is jól szerepelt, népdalkör kategó- riában a szegvári Bazsa Mári Népdalkör és a felgyői Dalárda is arany minősítést kapott, egyéb tánc kategóriában pedig a szentesi Piroska Tánccsoport szerzett kiemelt arany minősítést.



– Nagyon boldogok vagyunk, mert tényleg jól sikerült az előadásunk azok után, hogy az elődöntőben betegség és családi tragédia is hátráltatott bennünket. A zsűri is megdicsért minket, hogy változott a fellépésünk stílusa, és mi is örülünk, hogy megmutatkozott a fejlődés – mondta el Pesti Istvánné.



A népdalkör énekel tovább, az idei nyugdíjas Ki-Mit-Tud elődöntőjén már túljutottak, a középdöntő áprilisban következik, de természetesen ott is a döntőbe jutás, valamint az arany mi- nősítés a cél.