Új székeket kap a nagymágocsi művelődési ház

– Már minden közintézményünket fejlesztettük, most ke­­rült sorra a Petőfi Művelődési Ház. Első lépésben a Területi és Településfejlesztési Program (TOP) segítségével újulnak meg a közösségi épületeink ülőalkalmatosságai – tudtuk meg Szebellédi Endrétől, Nagymágocs polgármesterétől.



A művelődési ház nagytermé­ben máig azokat a székeket használják, amiket talán a 70-es években vásároltak. – Ezek a szé­­kek már viharvertek, „megjárták a hadak útját". 40 további új széket kap a nemrégiben felújított uradalmi épületünk is. Akár esküvőkön, keresztelőkön, ballagásokon, vagy más családi rendezvényeken és konferenciákon is lehet majd használni az új székeket – tette hozzá.



A művelődési ház egy nagy felbontású fényképezőgéppel, egy színes, A3-as méretű la­­pok nyomtatására alkalmas nyomtatóval és egy interaktív táblával is gazdagodik.



Vásárolnak még egy 120 négyzet­méteres rendezvénysátort is, amely az időjárás viszontagságaitól védi meg a települési programok látoga­tóit. Az új berendezéseket már megrendelte az önkormányzat, a székek például a napokban érkeznek meg a művelődési házba.