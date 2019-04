Világítás nélkül maradt a kertváros Szentesen

Sötétbe borul esténként a szentesi kertváros, napok óta nem működik a közvilágítás – jelezte egyik olvasónk. A panaszos elmondta, telefonon próbálta jelezni a problémát a szolgáltatónál, de kifogott rajta a gombnyomós-kódszámos rendszer.



– Hívtam a 62/565-881-es telefonszámot, a sok szöveg után nyomtam a közvilágítással kapcsolatos 4-es gombot. Itt ismét szöveg, majd a női hang elhadart egy tizenegynéhány számból álló kódszámot, aminek megismétlésével ismét nyomhatnék néhány gombot. Az elhadart számot a második kísérletre sem tudtam lejegyezni. Tehát maradt a tartós sötétség. Így már érthető, hogy egy három-négy ezer lakosú városrészen senki sem tudta bejelenteni az áramszünetet.



Az ügyben megkerestük a Nemzeti Közművek Áramszolgáltatót, az NKM Kommunikációs Osztálya pedig az alábbi választ adta kérdéseinkre: az NKM ügyfeleinek több csatorna is rendelkezésére áll, hogy bejelentse, ha közvilágítási hibát észlel.



E-mailben a kozvilagitashiba@ nkmaram. hu címen, az online hibabejelentő felületen a https://www.nkmaram.hu/ kozvilagitasi_hibabejelentes/ címen vagy telefonon a 62/565- 881-es számon.



Szentesen a hagyományos lámpatestek egyedi hibajavítása nyolc naptári napon belül történik, a LED típusú lámpatestek javításához is ennyi idő kell – a szükséges anyagok rendelkezésre állásától számítva. A közvilágítási hibák javításáról ügyfelei bejelentését követően tud intézkedni az NKM áramhálózati társasága. Ezért ezúton is kérik, hogy amennyiben valaki közvilágítási hibát észlel, jelezze az áramszolgáltató hibabejelentő csatornáinak valamelyikén.



A hibát érdeklődésünk után elhárították, így három sötét éjjel után újra működik a közvilágítás a szentesi kertvárosban.