Film készül a világbajnok asztaliteniszező, Klampár Tibor életéről - 2021-ben lehet a bemutató

A Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával egész estés játékfilm forgatókönyv-fejlesztése zajlik a kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok, olimpiai negyedik asztaliteniszező, Klampár Tibor életéről. A bemutató a tervek szerint 2021-ben lesz.A világbajnokság helyszínén, a Hungexpón tartott pénteki sajtótájékoztatón elhangzott: a forgatókönyv alapjául Vörös Csaba 2016-ban megjelent Klampár, a fenegyerek című könyve szolgál. A film producere Hutlassa Tamás (Kontroll, Hurok, Kincsem, A Viszkis), rendezője pedig Madarász István (Hurok, A fekete múmia átka, Egy szerelem gasztronómiája) lesz.A főszereplő elárulta: amikor megtudta, hogy feldolgozzák az életét, el sem akarta hinni."Először azt gondoltam, hármunkról forgatják, de végül is az én életem színesebb, mint az övék együttvéve" - mondta kissé viccesen a Jónyer Istvánnal és Gergely Gáborral alkotott aranytriójukról Klampár Tibor. Hozzátette: nagyon sokat vár a filmtől, és reméli, hogy jól fog sikerülni.Vörös Csaba úgy fogalmazott, már a könyvvel kapcsolatos munka legelején azt érezte, hogy az abban szereplő történetek filmre kívánkoznak. Mivel azonban nem volt kapcsolata a filmes világgal, időbe telt, amíg eljutottak eddig a pontig.Hutlassa Tamás azt mondta, elolvasva a könyvet, nagy lehetőséget lát ebben a projektben."Adott egy jól ismert személy, egy mozgalmas élettörténet, egy jelentős sportsiker, erre szeretnénk építeni ezt a sztorit" - jelentette ki. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a forgatókönyv-fejlesztés szakaszában vannak, ez csak az első lépés, és még hosszú út vezet a megvalósulásig.A rendező szerint az életrajzi film egy nagyon divatos műfaj, de nehéz is, mert "sok híres emberrel nem történt igazán semmi érdekes azon túl, hogy híresek voltak"."Klampár Tibor esetében azonban a könyv elolvasása után azt gondoltam, hogy ha csak a fele igaz a benne szereplő történeteknek, akkor ez siker lesz. A kezdetek, a balhék, a nagy győzelem" - fogalmazott a Madarász Istiként ismert szakember, aki drámai, látványos, nagyszabású és vicces jelzőkkel illette a készülő filmet."Ha minden jól halad, akkor jövő nyáron kezdődhet a forgatás és egy évvel később, azaz 2021-ben kerülhet a mozikba a film" - árulta el.Nátrán Roland, a Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ) elnöke reményét fejezte ki, hogy a mű öregbíteni fogja a magyar asztalitenisz hírnevét, és szerinte nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi piac érdeklődését is felkelti majd.A sajtótájékoztató végén Jónyer István és Gergely Gábor egy tortával lepték meg egykori csapattársukat, aki jövő kedden ünnepli majd 66. szülésnapját. A Jónyer, Klampár, Gergely trió negyven évvel ezelőtt, éppen április 30-án győzte le a kínaiakat a phenjani világbajnokság csapatversenyének döntőjében.