Majka másfél év próbaidőt adott Curtisnek

Hosszú hónapok mosolyszünete után Majka és Curtis újra beszél egymással - írja a BorsOnline. Majoros Péter azok után, hogy tavaly nyáron szakított a drogproblémákkal küzdő rapperrel, telefonon érdeklődött egykori barátja hogylétéről. Erről Széki Attila Curtis beszélt a Rádió1-en, Sebestyén Balázsék adá­sában.

A hathetes leszoktató programról visszatért Curtis szerdán lett volna vendég a reggeli műsorban, ám erről elfeledkezett. A műsorvezető csütörtökön újabb esélyt adott Curtisnek. Az interjúban a leszoktató program részleteiről és Majkáról is szó esett.



– Peti tegnap hívott, beszélgettünk, tök jó hangulatban telt. Mi tényleg barátok voltunk, emiatt a hülyeség miatt távolodtunk el egymástól. Kérdezte, hogy vagyok, általános dolgokról beszélgettünk. Egyelőre nem a folytatás a fontos, hanem az, hogy az emberi kapcsolatot rendbe hozzuk. Tudom, hogy mindenkit az foglalkoztat, lesz-e új dal, de a lényeg az, hogy barátok vagyunk. Idővel bármi lehet, de az első az, hogy én jól legyek – fogalmazott Curtis.



Nem a műsorból, de kiderült: Majka feltételekhez kötötte a végleges kibékülést. Erről a feltételről Majka egy héttel korábban árult el részleteket a Vintage Online portálnak adott interjúban. Ebben elmondta: ő szurkol barátjának a legjobban, de rengetegszer hallotta már, hogy megváltozik, ezért szkeptikus a mostani nagy elhatározással kapcsolatban.



– Nem miattam, maga miatt kell az életét rendbe tennie. Nem amiatt, hogy visszakerüljön hozzánk a bandába. Én örülnék a legjobban, ha azt a Curtist kapnám vissza, akivel megismerkedtem, mert nagyon jó barátom volt, és olyan társam, akit elvesztettem emiatt a „semmi értelme" dolog miatt. Annyira gyűlölöm a kábítószert, hogy azt elmondani nem tudom. Egy büdös, senkiházi, g.ci dolog. Ha ebből ki tud jönni, én leszek a legelső, aki nyitott erre – mondta Majka, hozzátéve: csak a közönség számára újdonság, hogy Curtis elvonón próbál kigyógyulni a drogfüggőségéből, ő ezt korábban már többször végigcsinálta mellette – sikertelenül. A cikkhez kapcsolódó videót itt megnézhetik.

Curtis ezúttal a gyógyulás alternatív módját választotta, olyan kezelést, amely során a gyógyszeres leszoktatás helyett szaunázással, sporttal, sok folyadékkal és vitaminokkal gyógyítják a drogfüggőket. Pedig a legtöbb addiktológus szerint nem lehet sikeresen leszokni a kokainról az elvonási tüneteket enyhítő gyógyszerek nélkül.



Majka tavaly augusztusban, a Szegedi Ifjúsági Napokon jelentette be: felbomlott Curtisszel közös formációja, mert társának van egy fontosabb társa, a kábítószer. Curtis először tagadta a drogozást, Emilióval szerveztek közös Aréna-koncertet, majd hirtelen lemondták. Cserben hagyott hátrányos helyzetű gyerekeket is, akik karácsony előtt jótékonysági akción várták. A TV2 Csak show, és más semmi című műsorának próbáin is elfelejtett olykor megjelenni, ahogy a koncertjein is. A rapper az év elején ismerte be: problémái vannak.