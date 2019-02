Mesterséges intelligencia jelezheti előre a petefészekrák túlélési esélyeit

A mesterséges intelligencia pontosabban jósolja meg a petefészekrákos betegek prognózisát, mint a jelenlegi módszerek - állapították meg brit és ausztrál kutatók.



Az Imperial College London és a Melbourne-i Egyetem tudósai készítették a szoftvert, mely a prognózison kívül azt is jelzi, milyen kezelés lehet a leghatásosabb a páciensnek - írta a medicalxpress.com.



A Nature Communications című tudományos lap aktuális számában ismertetett kutatás a londoni Hammersmith Kórházban folyt.



A kutatók szerint az új technológia segít az orvosoknak, hogy a betegek gyorsabban jussanak a legjobb kezeléshez, alkalmazása a személyre szabottabb orvoslás felé vezet.



Az új technológia arra is használható lesz, hogy a petefészekrákos betegeket a daganat CT-felvételén mutatkozó kicsi szövetkülönbségek alapján osszák csoportokra, nem pedig a rák típusa és stádiuma szerint.



Eric Aboagye, a kutatás vezetője elmondta, hogy a rákgyógyítás fejlődése ellenére az előrehaladott petefészekrák hosszú távú túlélési esélyei csekélyek, ezért szükség van a kezelések új módszereire.



"Technológiánk részletesebb és pontosabb információt ad arról, hogyan reagálna a páciens az egyes kezelésekre, így az orvosok jobb és irányítottabb gyógymódok mellett dönthetnek" - magyarázta.



A petefészekrák a daganatok hatodik leggyakoribb fajtája a nők körében, leggyakrabban a menopauzán átesett nőket sújtja, valamint azokat, akiknek a családjában már előfordult a kór.



Évente mintegy 6 ezer új esetet diagnosztizálnak az Egyesült Királyságban, a hosszú távú túlélés esélye pedig csak 35-40 százalékos, mivel gyakran túl későn, a tünetek megjelenésekor állapítják meg a betegséget.



A diagnózishoz vérvizsgálatot, majd CT-felvételeket használnak, hogy részletes képet kapjanak a rákról, ez azonban nem mutatja meg sem a beteg túlélési esélyeit, sem a beavatkozás valószínű hatásait.



A kutatók 2004 és 2015 között diagnosztizált 364 petefészekrákos nő szövetmintái és CT-felvételei alapján matematikai szoftverrel állapították meg, mennyire agresszív egy-egy daganat.



A szoftver a tumor négy biológiai jellemzőjét - szerkezetét, alakját, méretét és genetikai profilját - vizsgálta meg, ennek alapján állította fel a prognózist.



A gép jóslatait összehasonlították a vérvizsgálat eredményeivel és a jelenleg használatos eszközök segítségével becsült túlélési esélyekkel.



Azt találták, hogy a szoftver a hagyományos eszközöknél akár négyszer pontosabban jelezte előre a petefészekrák kimenetelét.



Azt is megállapították, hogy a gép által súlyosnak kategorizált páciensek öt százaléka alig két évet élt a diagnózis után. A súlyosnak ítélt petefészekrák összefüggött a kemoterápia-rezisztenciával és a rossz műtéti prognózissal is, ami arra utal, hogy a módszerrel megállapítható, hogyan reagálna egy-egy beteg a kezelésre, kinek kell alternatív kezelést ajánlani.