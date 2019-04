Mobilapplikáció segít a környezetbarát szokások kialakításában Kínában

Applikáción belüli játékkal igyekszik segíteni felhasználóit a környezetbarát szokások kialakításában az Alipay, Kína egyik legnépszerűbb mobil- és online fizetési platformja - derül ki a CGTN kínai nemzetközi kínai televízió hírportáljának szerdai cikkéből.



A 2016-ban bemutatott Ant Forest program a felhasználók mindennapi tevékenységét nyomon követve, a környezetbarát megoldásokat, egyebek mellett az online fizetést, vagy a környezetkímélő közlekedési eszközök használatát úgynevezett virtuális zöld energiává konvertálja. Tízezer lépés megtétele után a felhasználók például csaknem 200 gramm, míg internetes jegyvásárlás esetén nagyjából 10 gramm virtuális zöld energiát kaphatnak. Ezen felül pontoznak még olyan környezettudatos döntéseket is, mint például ha valaki nem kér eldobható evőeszközt az interneten rendelt étel mellé.



Az összegyűjtött virtuális zöld energia pedig szintén környezetbarát célra használható fel: egy bizonyos mennyiség elérésekor a felhasználó nevében egy fát ültetnek el Kína sivatagos területein.



A program közösségi médiaplatformként működik, így a felhasználóknak arra is lehetőségük van, hogy "energiát lopjanak" az ismerőseiktől. Ráadásul az Ant Forest rangsort készít, így a felhasználókat versenyzésre ösztönzi.



A cég adatai szerint 2018 végéig több mint 400 millió ember - vagyis a világ népességének öt százaléka - csatlakozott a kezdeményezéshez, és eddig több mint 55,5 millió fát ültettek a felhasználók pontgyűjtése nyomán a Kína északnyugati részén fekvő Kanszu tartományban, az északon található Belső-Mongólia Autonóm Területen, illetve az ország egyéb sivatagos részein.



Egy, a CGTN-nek nyilatkozó, 27 éves felhasználó elmondta: már tíz fát ültettek a nevében Belső-Mongóliában az elmúlt két évben, ami főként annak köszönhető, hogy minden nap gyalog közlekedik.



Az Alipay a G20 csoportot (a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezetet) alkotó országok klímavédelmi munkacsoportjának (CSWG) a japáni Naganóban április 15. és 17. között megtartott idei második találkozójára is meghívást kapott, hogy az Ant Forest program bemutatásán keresztül ismertesse, hogyan segíthet a digitális technológia a klímaváltozás elleni küzdelemben.



Liu Csin, az Ant Forest mögött álló Ant Financial - az Alipay társszervezete - egyik részlegvezetője a találkozón elmondta: hisznek abban, hogy a világon sokakban megvan a szándék, hogy megóvják a környezetet, és szeretnének a tőlük telhető legnagyobb mértékben hozzájárulni egy zöldebb jövő kialakításához. Hozzátette: a cég az innovatív technológia segítségével kíván az emberek jó szándékából kézzelfogható eredményt létrehozni.



A több mint 700 millió aktív felhasználóval rendelkező Alipayt jelenleg a világon több mint 40 országban és régióban fogadják el, májustól pedig Magyarországon is elérhető lesz a hazánkba látogató kínai turisták számára.