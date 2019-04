Spoilerezéstől tartanak a Bosszúállók: Végjáték rendezői

A Bosszúállók: Végjáték című film rendezői arra kérik a filmrajongókat, hogy ne rontsák el mások mozis élményét azzal, hogy a film megtekintése után lelövik a poénokat. Közben a netre állítólag kiszivárgott néhány jelenet, amelyet azóta letöröltek.A Twitteren posztolt nyílt levélben Joe és Anthony Russo hangsúlyozta, hogy a szereplők és a stáb is fáradhatatlanul dolgozott az utóbbi három évben azért, hogy meglepő és erős érzelmi töltetű befejezése legyen a történetnek."Ha a következő hetekben megnézitek a Végjátékot, kérlek ne rontsátok el mások számára, hiszen magatok sem akarnátok, hogy a ti élményeteket elrontsa valaki" - írták.A Walt Disney Bosszúállók: Végjáték című filmje 22 Marvel-filmen át húzódó történet végére tesz pontot. A film forgatását szigorú titoktartás övezte, és előzetesen a sajtó sem láthatta. A közönség érdeklődése olyan magasra hágott, hogy még a 2015-ös Star Wars: Az ébredő Erő előtti jegyelővételeket is felülmúlta.A Marvel-univerzum karaktereit felvonultató filmet Ausztráliában és Kínában április 24-én, az Egyesült Államokban egy nappal később kezdik forgalmazni. A magyar mozik is április 24-től játsszák a produkciót.Néhány rajongó arról számolt be kedden, hogy a Redditen és a YouTube-on láttak a filmből néhány nagyon rossz minőségű jelenetet, ezek azonban gyorsan eltűntek a netről. A Disney nem kommentálta a bejelentést.A rendezők #DontSpoilTheEndgame hashtaggel közzétett felhívása kedden a Twitter csúcstémája volt. Néhány rajongó azt írta, bár látták a kiszivárgott képsorokat, ez csak még jobban fokozta várakozásukat.