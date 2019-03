Telenor: az 5G jelentős hálózatfejlesztést igényel

Az 5G-re való átállás minden eddiginél nagyobb hálózatfejlesztési beruházást igényel a szolgáltatóktól, ami előrevetíti a hálózatmegosztás (network sharing) lehetőségét - mondta a Telenor Magyarország vezérigazgató-helyettese háttérbeszélgetésen kedden Budapesten.



Drozdy Győző vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettes kifejtette: a hálózatfejlesztésekre fordított összeget üzleti titokként kezelik, a beruházásokban egyrészt a frekvenciavásárlásra, másrészt a hálózat építésére költenek a terveik szerint.



Kitért arra, hogy 25 éve a Telenor indította el Magyarország első kereskedelmi GSM-szolgáltatását, miután elnyerte az első GSM-koncessziót az akkor még skandináv gyökerű Pannon GSM konzorcium. Akkor indult el a magyar távközlési piacon a verseny. Jelenleg az országban működő 4G hálózatok sebessége világszinten is kiemelkedő, Európában pedig a 3.legjobb, és a lefedettséget tekintve is a top 3-ban van az ország - mondta, hozzátéve: a stratégiájuk szerint továbbra is a világ élvonalához szeretnének tartozni, amihez további hang és adat hálózatfejlesztéseket terveznek. Az első üzleti terv még 100 ezer ügyféllel számolt, 1998-ban elérték az egymillió ügyfelet, jelenleg 3,1 millió ügyfelük van Magyarországon - ismertette.



Az MTI kérdésére elmondta azt is, hogy a Telenor a tavalyi tulajdonosváltásakor (amikor a cseh PPF-csoport lett a tulajdonosa) 33 hónapra kapta meg a névhasználati jogosultságot. A névváltásról döntés még nincs, 2021 májusig meg kell történnie.



Koller György, a Telenor műszaki vezérigazgató-helyettese szerint nem az 5G lesz az utolsó technológia ami az ágazatot érinti a jövőben, a hálózati elemek meg fognak újulni minden szolgáltatónál, néhány éven belül. A telefonálás 2019-ben már csupán egy a sok funkcióból, amire a mobilokat használják. Míg a 90-es években a hangátvitel, mára már az adatforgalom a meghatározó - mondta. A mobilinternetes adatforgalom évek óta folyamatosan nő a Telenor hálózatán, 2018-ban közel kétszeresére nőtt 2017-hez képest.



A kínai beszállítókkal kapcsolatos felvetésre azt mondta: a világszerte mintegy 800 távközlési szolgáltatót tömörítő szakmai szervezet, a GSMA is azon az állásponton van, hogy nem lehet kizárni a kínai gyártókat a fejlesztésből, mert az hátrányos a fogyasztóknak is. Jelenleg négy hálózati infrastruktúrát gyártó cég van, abból kettő kínai. Rámutatott: ezek esetleges kizárásával a maradék kettő nem fog tudni olyan sebességben gyártani, ahogy azt az operátorok igényelnék, és ez áremelkedést is hozna. A jövőt nehéz megjósolni, figyelemmel követik a lépéseket - tette hozzá.