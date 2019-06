Túl szexi, ezért bevonták a 29 éves doktornő engedélyét - fotók

Noha több éven keresztül kezelte a betegeit anélkül, hogy bármi szakmai panasz felmerült volna ellene, elveszítette egy 29 esztendős doktornő az engedélyét, méghozzá Instagram-posztjainak köszönhetően –A Mianmarban élő Nang Mwe Sannak ugyanis mindig is dédelgetett álma volt, hogy egyszer modell lehessen belőle, így egy idő után elkezdett fürdőruhás fényképeket felpakolni a közösségi oldalára - hamarosan pedig már profi fotósok készítettek róla szexi felvételeket.A dolog azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését, így januárban a doktornő kapott is egy felszólítást az orvosi kamarától, hogy ha nem hagyja abba az "erkölcstelen" fényképek megosztását, akkor elveszítheti az engedélyét.Miután Mwe San nem törődött a fenyegetésekkel, az orvosi kamara beváltotta azokat: a hölgy hivatalosan már nem gyógyíthat, ám őt ez láthatóan nem törte meg."Nem akarják, hogy nők kerüljenek magasabb pozíciókba. Megítélik a nőket az alapján, hogy mit viselnek" – nyilatkozta később a New York Timesnak Mwe San, aki később az Instagram-oldalán is kifejtette véleményét: "A társadalom nem birtokolja a nők testét. Az én testem, az én jogaim."