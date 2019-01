ÚtON: Balesetekkel indul a nap: autók ütköztek Makón, Vásárhelynél, Székkutasnál

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

A Hédervári utca 1. előtt ütközött két autó Makón, útlezárás, torlódás nincs a helyszínen.A 47-es úton ütközött két autó, a jobb útpályán, a 207. kilométerszelvényben. Útlezárás, torlódás nincs.Baleset történt Székkutasnál a 47-es úton, a jobb útpályán, a 175. kilométerszelvényben. Útlezárás, torlódás nincs a helyszínen.A Csillag téri örforgalom, a Víztorony tér, a Római örút jócskán televannak. A Felső Tisza-part szintén jól be van sűrűsödve, és alakul aTisza Lajos örút is, főleg a Dugonics tér magasságában. Itt a sugárutakelején is vannak bőven, és most már be van lassulva a Boldogasszonysugárút, valamint a belvárosi utcá is. Újszegeden a Makai, Szőregi útontja befele az autókat, egyre többen vannak a Thö öly és Bérkert utcán,valamint a Temesvári örúton. Mindkét hídon lassan lehet haladni, aNépkert soron, Székely soron, Vedres utcán araszolgatni kell. Egyébkénta főutak úgy-ahogy biztonsággal járhatóak, a kanyarodó sávokproblémásabbak, és a mellékutcákban is érdemes óvatosabban vezetni.