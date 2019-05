Jeff Bezos pár éven belül Holdra szállást tervez - fotók

A Blue Origin nevű cég holdutazásra tervezett ember nélküli űrhajójának makettje Washingtonban 2019. május 9-én.

Fotók: MTI

Jeff Bezos, a Blue Origin űrvállalat alapítója, az Amazon vezetője csütörtökön Washingtonban bemutatta holdraszállási koncepcióját, amelyet 2024-ig meg akar valósítani.A milliárdos üzletember a Blue Moon elnevezésű űrhajót akarja eljuttatni a Holdra, amelynek felszíne nyersanyagokban gazdag. Az űreszköz makettjét bemutatva Bezos rámutatott, hogy a Hold megfelelő kiinduló állomás az űripar elindítására, mivel az égitest forrásainak kitermelése 24-szer kevesebb energiát igényel, mint a Földön.A Blue Moon olyan rugalmas leszállóegység, amely kis, közepes és nagy rakományokat is szállíthat, képes arra, hogy nagyon pontosan és simán landoljon és felszálljon a Hold felszínén. Ez a technikai háttér lehetővé teszi az ember fenntartható jelenlétét a Holdon - állította Bezos a Washingtoni Kongresszusi Központban a NASA szakemberei és üzletemberek számára tartott prezentációján."Vissza kell térnünk a Holdra, és ezúttal ott is maradni. Készek vagyunk támogatni a NASA-t, hogy a Blue Moonnal 2024-ig eljusson a Holdra" - erősítette meg a magán űrvállalat a Twitteren is.A Blue Moon akár négy önvezető holdjárót is képes a Holdra juttatni, és műholdakat tud Hold-körüli pályára állítani. A tervek szerint a Blue Moon a Hold déli sarkán szállna le, amelynek krátereiben jelentős jégtartalékok vannak. A jégből olvasztott vízből hidrogént lehet előállítani, amely a Naprendszert kutató űrmissziók hajóinak üzemanyagául szolgálhat - számolt be az űrvállalat terveiről a BBC News.Bezos bejelentése a NASA holdraszállási terveinek felújítását követte: az amerikai űrhivatal korábban azt közölte, hogy 2024-ig ismét űrhajósokat küld a Holdra. Mike Pence alelnök pedig arra tett javaslatot, hogy ha a NASA nem tudná teljesíteni a kitűzött célt, gondolkodjanak kereskedelmi alternatívákban.Bezos hangsúlyozta, hogy tetszik neki Pence elképzelése a holdraszállással kapcsolatban, és emlékeztetett rá, hogy mivel vállalata már három éve dolgozik a terven, képes lesz 2024-ig meg is valósítani.A Blue Origin olyan űrjárművön is dolgozik, amellyel rutinszerűen lehet embereket és rakományt is szállítani Föld-körüli pályára és vissza. A New Glenn elnevezésű nehézűrhajót 2021-ben akarják elindítani.Bezos csütörtökön a vállalat BE-7 rakétamotorját is bemutatta, amelynek tesztjei a nyáron kezdődnek. Ezzel szerelik majd fel a Blue Moont.