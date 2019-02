27 éves anyát szúrtak halálra Kajárpécen - rendőrségi videó a győri gyanúsított elfogásáról

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói széleskörű adatgyűjtés eredményeként két órán belül elfogtak egy 29 éves győri férfit, aki megalapozottan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével. Kihallgatása - őrizetbe vétele mellett - folyamatban van - tájékoztatott a rendőrség.



A gyanúsított vélhetően az a férfi, akivel a közelmúltban véget ért Piroska kapcsolata.

A tragédia helyszíne. Fotó: Bertleff András.

Úgy tudjuk, a gyilkosa nyakon szúrta Piroskát. A fiatal nő visszaköltözésének oka az is lehet - tudtuk meg a helyiektől -, hogy kapcsolata véget ért valakivel. Hogy ez összefüggésben van-e a gyilkossággal, arra remélhetőleg hamarosan választ kapunk.27 éves az áldozat, aki egy babával érkezett vissza a közelmúltban Kajárpécre. Itt nőtt fel, de elköltözött a faluból, alig néhány hete egy albérletbe tért vissza.A rendőrségi helyszínelés jelenleg is tart, úgy tudjuk, van már gyanúsítottja az ügynek. Ezt a rendőrség egyelőre nem erősíti meg, későbbre ígértek tájékoztatást.A drámát fokozza, hogy a kisbaba is a házban lehetett, amikor mindez történt, őt már a nagymama elvitte magával.Megöltek egy fiatal nőt Kajárpécen - közölte a rendőrség hétfőn a honlapján.A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságra reggel érkezett a bejelentés arról, hogy Kajárpécen egy házban holtan találtak egy nőt. Az áldozatot megszúrták, a helyszínen meghalt.A rendőrség a területet lezárta és megkezdte az ügy felderítését - írták.