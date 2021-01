Csúcsra járnak a pálinkafőzők

Az Európai Unió nyáron módosította a szabályozást, január elejétől újra adómentes a pálinkafőzés Magyarországon, ez vonatkozik az otthoni, illetve a bérfőzésre is. Mórahalmon már szombaton is dolgoztak, és a január már be van táblázva a sok „áthúzódó” cefre miatt.

Az Európai Unió tagállamai adó­­mentessé tehetik a párlatfőzést, Magyarország a kedvező szabályokat már 2021. január 1-jétől alkalmazza, vagyis idén már nincs szükség párlatadójegyre, illetve a bérfőzéshez kapcsolódó közteher megfizetésére. Minden nagykorú, gyümölcstermesztő háztartásonként évi 86 liter gyümölcspárlatot készíthet magánfőzésben adómentesen, nem kell már a literenként 700 forintos párlatjegyet megvásárolnia. Átpártoltak – Azt a gyümölcsöt, amit október második felében darálnak le, nehezen tudja 20 fokon tartani a gazda, kell neki másfél, két hónap is, mire kiforr. Ezek a cefrék átvihetők jövő évi főzetésre, vannak is már foglalt időpontjaink január elejére – mondta lapunknak 2020. október végén Szűcs Dániel. Az édesapjával együtt dolgozó mórahalmi bérfőző már január 2-án, szombaton befűtött az üstök alá, és ezen a héten is folyamatosan dolgoznak. – Ahogy kezdett biztossá válni az adómentesség, aki tehette, átpártolt januárra. Így azután december második felében szinte nem is főztünk pálinkát, a következő hetekben, a vasárnapok kivételével, mindennap dolgozunk – nyilatkozta lapunknak a mórahalmi szakember. Feléből kijön Nem kell csodálkozni az „erőltetett meneten", tavaly 1635 forintba került náluk egy liter pálinka főzetése adóval együtt. Ebből idén lejön a literenkénti 835 forintos közteher, így most, januárban hozzávetőlegesen feleannyiba kerül a főzetés. – A korai érésű körte és őszibarack cefréje persze nem tudta megvárni a januárt, a későbbi körte, az alma, a szőlő és a törköly azonban kibírta az adómentes évig, így lehet most bőven munkánk – mondta Szűcs Dániel, hozzátéve, a szőlő, a törköly és az alma a dobogós, ebben a sorrendben. Nagyüzem Több gazdával is találkoztunk kedden, a csak keresztnevén bemutatkozó Ferenc 800 kiló törköly cefrét hozott, és már vitte haza a pálinkát és az üres hordókat. Egy másik időpontot foglalt, de csak 28-ára kapott – 250 kiló körtét és kétszer ennyi vegyes gyümölcs cefrét főzet majd le. A legnagyobb, 450 kiló befogadóképességű üstben éppen cserélték a cefrét, kiszedték régit és az udvaron levő hordókból beleszivattyúzták az újat, kékfrankos vagy zweigelt vörös szőlő volt az alap. Átlagosan 10 kiló cefréből van egy liter 48-51 fokos pálinka, a törkölyből akár 20 kiló is kell ehhez, a szőlőből sokkal kevesebb.