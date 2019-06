Magyarország hamarosan bioüzemanyag-nagyhatalom lehet

Magyarországon és a visegrádi régióban is jelentős a kiaknázatlan kapacitás a szántóföldi növények és más biomassza energetikai hasznosítása terén, olyannyira, hogy hazánk a térséggel együtt akár a bioüzemanyag-ipar világviszonylatban is vezető országává válhat - írta a Magyar Nemzet szombaton.



Mindezek alapját egy küszöbönálló, a napokban a kormány elé kerülő jogszabályi változás adhatja, amelynek eredményeként a következő évtizedben megemelkedhet a motorüzemanyagokba kevert bio-etanol, illetve biodízel aránya - írta a lap.



Hódos Ferenc, a Magyar Bioüzemanyag-szövetség alelnöke szerint ha ez megtörténik, azzal Magyarország csak nyerhet: a lépés növelheti az ország megújulóenergia-felhasználását, új munkahelyeket teremthet, javíthatja az üvegházhatású gázkibocsátás és a külkereskedelmi mérleg eredményét, valamint az agrárium helyzetét is.

Magyarország a harmadik helyet foglalja el az egy főre jutó bioetanol-előállításban az Egyesült Államok és Brazília mögött, vagyis az iparágban világszinten is vezető szerepet ért el, ám ez nem tükröződik a felhasználásban: az itthon előállított bio-üzemanyagok előnyeit a környező országok használják ki, így mondhatni, hogy az E10-es üzemanyag bevezetésével Magyarország egy már régóta időszerű lépést tenne energiaforrásai "zöldítésének" irányába - írta a Magyar Nemzet.



A Magyar Bioüzemanyag-szövetség két, etanolt gyártó tagja évente összesen mintegy 2,4 millió tonna takarmánykukoricát használ fel, az E10 motorbenzin bevezetése a V4-es régióban további 1,2 millió tonna takarmánykukoricára jelentene keresletet régiós szinten.