Belerondított az eső az akácvirágzásba

Lászlóffy Zsolt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Csongrád megyei szaktanácsadója április végén arra hívta föl a figyelmet, hogy a Dél-Alföldön a márciusi fagy részben károsította az akácot. Aki akácmézet szeretett volna, annak azon kellett gondolkodnia, hová vigye el a méheit. Akik aztán elvitték, azok sem mind jártak jól.– Ez az idő egyáltalán nem kedvez a gyűjtésnek, hidegben, esőben nem tudnak dolgozni a méhek – mondta lapunknak a hódmezővásárhelyi Sipos József növényorvos és méhész. Az ő Vásárhely melletti tanyáját akácfák veszik körül, és nála a fagy nem is okozott sok kárt.–Nálam szépen virágzott az akác, de a méhek nem nagyon tudtak gyűjteni. A szél ilyenkor leveri a virágokat, kimossa, felhígítja a nektárt. A méhek pedig nektárt gyűjtenek az akácvirágból.Régebben számon tartottak déli, középső és északi akácot, a virágzás időben való eltolódása szempontjából. Ez az utóbbi időben nem mindig volt így elkülöníthető. Sipos József szerint a vándorló méhészeteknek most az ügyben is érdemes volt tájékozódniuk, hogy északi akácra hová érdemes még menni, mert a tavaszi fagykár helyenként arrafelé is kárt okozott.– Több költség és probléma jelentkezett, mert nem volt elég repce, így etetni kellett a méheket – mondta a méhész.