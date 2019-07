Egyesek nem tudják, hogy kellene használni a szelektív gyűjtőt - fotók

Most is vannak gondok, ahogy az a képeken látható. Fotók: Kovács Erika

2017-ben megszüntették a szelektív szigeteket a városban, mert a lakosság egy része nem megfelelően használta. Volt a színes kukákban minden, a döglött állatoktól a krumplihéjig.Tavaly nyáron több helyre ismét visszahelyezte a szelektív edényzeteket a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt., de még most is vannak gondok. A Hódtói körforgalomnál lévő szelektív szigetet is körbeöleli a szemét. Mindent odahordanak az edényzetek kö­­ré, azt is, amit nem lehet.