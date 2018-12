Korrupciógyanú a vásárhelyi városházán

– A múlt héten arról számoltunk be, hogy a városi beszerzéseknél szabálytalanságok tapasztalhatók a jelenlegi vezetés alatt, amelyek azt sejtetik: korrupciós ügyek, összefonódások lehetnek a háttérben – mondta Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának vezetője. Hozzátette: az ezzel kapcsolatos kérdésre nem kaptak érdemi választ, csak ködösítést, csúsztatást.Megemlítette: Márki-Zay Péter polgármester az előző városvezetést hazug módon korrupcióval vádolta, holott abban az időszakban nyilvánosak, átláthatóak voltak a megkötött szerződések. Jelenleg ez nem igaz, a kontraktusok nem találhatók meg az önkormányzat honlapján, nem lehet tudni, hogy a város kivel, mire, milyen összegben, mikor, milyen határidővel köt szerződéseket.– Viszont előre lehet tudni, hogy a Varga Tamás Általános Iskola ebédlőjének a felújítását melyik cég végzi majd. A lakosság körében is egyre többen és többször beszélnek arról, hogy a városházán pitiáner lopások történnek, és a politikai szövetségesek kifizetése zajlik – közölte a frakcióvezető. Majd feltette a kérdést: milyen takargatnivalója van Márki-Zaynak és a városvezetésnek, ha a szerződéseket nem hozzák nyilvánosságra? Azt kérte, mivel érdemi feljelentésről, nyomozásról korrupciós ügyben nincs tudomásuk, a polgármester kérjen bocsánatot a megvádolt emberektől, vállalkozóktól.Arra a kérdésre, hogy a Fidesz–KDNP korrupció miatt tett-e feljelentést, Hegedűs azt válaszolta: ez még mind csak gyanú. Viszont hozzátette: azt, hogy a város beszerzési szabályzata többször – főleg határidők esetében – sérült, maga a polgármester is elismerte.