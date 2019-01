Havazás, hófúvás, ónos eső: mutatjuk a Magyar Közút és a rendőrség jó tanácsait!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden tovább terjed a havazás a keleti országrészre is, de eközben nyugat felől az enyhébb légtömegnek köszönhetően a havazás fokozatosan esőre vált. Ez kedd éjfélig kb. a Budapest-Kelebia (Bács-Kiskun megye) vonalig jut el. Ettől a vonaltól keletre végig havazás várható. A Dunántúlon a halmazállapot-váltást átmeneti ónos eső is kísérheti.

A várható friss hó mennyisége az ország déli felén lepel - 5 cm, az északi felén 5 cm fölött várható. Az Észak-Alföldön, az Északi-középhegység előterében és a Dunántúl északkeleti felén kb. 5-10 cm-re lehet számítani. Komárom-Esztergom - Észak-Pest - Nógrád megyében lesz a legtöbb hó. Ezeken a területeken 10-15 cm fölötti friss hóréteg valószínű holnap éjfélig, a hegyekben (Dunazug-hg, Börzsöny) 15 cm fölötti is várható. Elsősorban Komárom megyében lehet a legtöbb tapadó hóra számítani.

A megerősödő déli, délnyugati szél az Alföldön, azon belül is legfőképpen a Tiszántúlon okozhat hófúvást kedd délutántól.

Érdemes megfogadni az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság ajánlásait:

Az öt legfontosabb jótanács:

- haladási sebesség csökkentése,

- figyelmes vezetés,

- követési távolság növelése,

- gyalogosokra nagyobb odafigyelés,

- nagyobb oldaltávolság tartása a kétkerekű járművek melletti elhaladáskor.

Havas és jeges úton a jármű-biztonság egyik legsarkalatosabb pontja a téli gumiabroncs, bár teljes védelmet az sem nyújt. Ezért nedves, havas, vagy jeges burkolatú úton, korlátozott látási viszonyok esetén körültekintőbben, az átlagosnál lassabban, óvatosan vezessünk! Számítani kell arra, hogy az autó könnyebben megcsúszik, és tisztában kell lenni azzal, hogy a féktávolság is jelentősen megnő.

Tanácsos az induláskor a gépjárművet teletankolni, az ablakmosót fagyálló folyadékkal feltölteni, az akkumulátor kapacitását ellenőrizni, és hóláncot, illetve hólapátot vinni. Érdemes némi ételről és italról, meleg ruházatról és meleg takaróról gondoskodni: ha elakadunk a hóban, vagy nagyobb torlódások esetén, hosszabb úton ezek jó szolgálatot tehetnek. A mobiltelefont is vigyük magunkkal! Gondoskodjunk arról, hogy az akkumulátoruk mindig legyen feltöltve, különben nehézkes lesz segítséget hívni!

Havas, csúszós úton közlekedve számoljunk nagyobb utazási idővel, tervezzük meg előre az útvonalat, kísérjük figyelemmel az aktuális közlekedési híreket és információkat, és legyünk nagyon türelmesek, haladjunk a forgalom menetének megfelelően, és kerüljük el a kockázatos manővereket!

További hasznos tanácsokat találnak az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság honlapján.

A Magyar Közút takarít és tanácsokat ad

Milyen ütemezés mellett végzi a Magyar özút Nonprofit Zrt. a hóeltakarítási munkákat?



A Magyar özút Nonprofit Zrt. szakemberei a 2018. től kezdődő téli üzemeltetési időszakban a mai napig több mint 80 ezer tonna sót és 4,5 millió liter álcium-klorid oldatot juttattak ki a 32 ezer kilométeres országos özúthálózatra.



A társaság munkatársai a övetkező napokban is 0-24 órás szolgálatot biztosítva végzik a szükséges téli útüzemeltetési feladatokat. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az előírások szerint ütemezetten végzik, először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a településeket összekötő mellékutakon, végül az alacsony forgalmú bekötőutakon végzik el. A lehetséges helyszíneken a megelőző, úgynevezett preventív sószórási munkákról is gondoskodnak a szakemberek.