195 éves a református nagytemplom

Az Alföld leghosszabb hajójú református templomát közel húsz éven át építették, történetét pedig sok viszontagság szegélyezte, még a bő tíz évvel ezelőtti felújítása sem ment probléma nélkül. A sok hátráltató körülmény ellenére újra a szentesi belváros egyik ékességévé vált a főtéren álló templom.

195 éve, 1826. szeptember 17-én a város utcái teli voltak bámészkodókkal, akiknek volt is mit nézniük: Csonka Palkó a bandájával muzsikált, a református nagytemplom negyven métert meghaladó tornyának tetején pedig Somogyi Péter építőmester ivott az egész világ egészségére, majd lehajította a poharát. Ezzel befejeződött a hányattatott sorsú nagytemplom 1808 óta tartó építkezése.

Református az egész város

Ugyan a szentesi református egyház megalakulásának pontos dátuma nem ismert, de különböző feljegyzések alapján legalább fél évezrede jelen vannak a városban: az 1500-as évek derekán a határbeli földbirtokosok példáját követve a település egész lakossága, közel hatvan család, reformátussá lett.

Ettől kezdve ők használták a régi katolikus templomot, amelyet a török pusztítások miatt többször újra kellett építeni. Mint Labádi Lajos helytörténész kutatásaiból kiderült, a kis templomot többször is tatarozták, de sem az állapota, sem a mérete nem felelt már meg az egyre jobban növekvő református népességnek, ráadásul 1746-ban a templomot is vissza kellett adniuk a katolikusoknak.

A szigorú parancs azonban megengedte, hogy a földesúr, báró Harruckern Ferenc a reformátusok részére helyet jelöljön ki új imaház és harangláb építéséhez. Azonban az imaház csak vályogból vagy puhafából épülhetett, csupán a fundamentum készülhetett téglából, tekintettel a gyakori árvizekre.

Nem kísérte áldás

A vármegye végül egy nem túl festői helyen jelölte ki az új református templom helyét: az akkori városháza és az uradalmi istálló közötti szemét- és trágyarakodót kapták meg, hogy ott építsenek olyan templomot, ami külsejében nem hasonlíthat a katolikus templomokhoz. Az építkezés 1747 tavaszán vehette kezdetét, de vontatottan haladt, mivel egymást érték a hatósági kifogások. Sok viszontagság után az új templomot 1747. december 3-án átadták rendeltetésének.

Mint Labádi Lajos írja, az épület sorsát nem kísérte szerencse: 1760. április 7-én hatalmas tűz ütött ki Szentesen, amelynek következtében több mint kétszáz lakóház és számos középület mellett a reformátusok új temploma is a tűz martalékává vált.

A hívek rögtön nekiláttak a leégett templom újjáépítésének, ekkor már a régi alapokon ugyan, de téglából építették föl tornyával együtt. Az építkezés már a befejezéshez közeledett, amikor a Szentesre látogató váci püspök elrendelte, hogy a torony mégis csak fából készülhet. A reformátusok ebbe nem nyugodtak bele, végül sikerült kijárniuk, hogy a torony is égetett téglából készülhet el. E fennakadás miatt csak 1761. december elején fejeződött be az építkezés.

Az elkövetkező évtizedekben a város népessége, azon belül pedig a reformátusok száma is lendületesen gyarapodott.

Kiss Bálint lelkész kimutatása szerint 1801-ben a református hívők száma már csaknem elérte a kilencezer főt. Az 1761-ben épített templom szűknek bizonyult, ezért egyre sürgetőbbé vált annak bővítése vagy új templom építése.

Új templom épül

1808 tavaszán ásták ki az új templom alapjait, az alapkövet pedig július 6-án tették le, de az építkezést 1809-ben a francia háborúk miatt kénytelenek voltak szüneteltetni. 1811-re készültek el az új templom falai, az év őszére pedig az új templom tető alá került, 1811. október 2-án megtartották az első istentiszteletet is. Az ablakok szintén még abban az évben a helyükre kerültek, majd 1813-ban folytatódott a vakolás és meszelés belül, viszont az eklézsia kasszája kiürült.

Az építkezés 1814-ben leállt, a külső vakoláshoz és meszeléshez csak 1815-ben foghattak hozzá.

Viszont az építkezés még be sem fejeződött, amikor jelentkeztek az első problémák, repedeztek a falak és a bolthajtások.

A problémákat 1825-re kijavították, az egész templomot kívül és belül újból kimeszelték. A templomrész ezzel elkészült, már csak a torony megmagasítása maradt hátra. Ez végül 1826 szeptemberében készült el.

Kiss Bálint így ír erről: „Feltevődött a gomb szeptember 17-én. Mind a nagy gomb, mely 8 akós, mind a csillag gombja, mely 2 akós, bevonódott 14 rőf kék posztóval. Feltette Somogyi Péter és Német Ferenc, amit mikor elvégeztek, Somogyi Péter a csillag tetején állván ivott az egész világ egészségéért, lehajítván a poharat. Muzsikált odafenn az őrszobában Csonka Palkó a bandájával, s minden utca tele volt bámulókkal.”

Tizennyolc évi munka után ezzel végre elkészült a református nagytemplom.

Újra régi szépségében ragyog

A végleges formáját elnyert építmény az Alföld leghosszabb hajójú református temploma, a legnagyobb magyarországi református templomok egyike. A negyven métert meghaladó tornya klasszicista jegyeket hordoz, míg az épület többi része késő barokk stílusú.



Mint Labádi Lajos írja, a toronyban átadása idején három harang lakott. A 11 mázsás nagyharangot 1799-ben öntötték Pesten. Ezt „öreg harangnak” is nevezték, mivel bele lett öntve az 1638-ban készült 3 mázsás ősi harang anyaga is, ezt régiségi értéke mentett meg a hadi célú beszolgáltatástól. A másik harang 5 mázsás volt, Budán készült 1732-ben, ezt 1917-ben a hadsereg céljára lefoglalták. A harmadik harangot a szentesiek „csengettyűnek” nevezték, ez 135 fontos volt és 1794-ben készült. 1917-ben ezt is lefoglalták. 1847-ben a Hornung cégnél öntettek egy 21 mázsás új harangot is, amelynek legendásan szép hangja volt, de a katonaság ezt is elvitte. Az I. világháború után négy új harangot öntettek, ebből kettőt 1944 nyarán hadi célra lefoglaltak, a megmaradt kettő pedig megsérült, ezeket a háború után újraöntették.