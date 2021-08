Birtokba vették a maroslelei ovit

Hosszú idő után hétfőn újra gyerekzsivajtól volt hangos a Zengő óvoda Maroslelén, elkészült ugyanis az épület felújítása. Közben jól halad mellette a bölcsőde építése – már a tetőt ácsolják rá.

– Nagyon vártuk már ezt a pillanatot – mondta Bezdánné Révész Judit, a Katica csoport óvó nénije a maroslelei Zengő óvodában. Értékelése szerint az épület nagyon szép lett, a falak, a padló és a mosdó is korszerű, esztétikus.

– A gyerekek is elámultak, amikor meglátták – tette hozzá mosolyogva.

A faluban most zajló legfontosabb beruházás az óvoda felújítása, illetve mellé egy bölcsőde építése. Előbbi mostanra elkészült, már csak a külső vakolás hiányzik a falakról – ennek azonban akkor lesz csak értelme, a ha a szomszédos bölcsinél is végzik ezt a munkát.

Mint korábban megírtuk, három különböző pályázati forrásból összesen 165 millió forintot költ a falu a beruházásra. Az óvoda épületénél olyan feladatok elvégzésére volt szükség, mint a hőszigetelés, a fűtéskorszerűsítés, az ajtók és ablakok cseréje, emellett új vizesblokkot alakítottak ki benne, illetve napelemeket is felszereltek a tetejére.

A falu polgármestere, Drimba Tibor most is azt hangsúlyozta, hogy a falu igyekszik a jövőre gondolni, és mivel saját forrásból egy ekkora beruházást nem tudtak volna finanszírozni, hálásak a kormánynak és a helyi képviselőnek, Lázár Jánosnak. A szomszédos bölcsőde építése is szépen halad, már a tetejét ácsolják. Várhatóan az év végére kész lesz, márciusban pedig fogadhatják a gyerekeket – mondta Drimba, megdicsérve a kivitelezőt, meg azokat, akik most a pakolásban, takarításban részt vettek. Hozzátette: amint az időjárás engedi, tavasszal az udvart is rendbe teszik, felszerelik játékokkal. A következő nagy beruházás a sportcsarnok építése lesz, amely reményei szerint jövő év végére lehet kész.