Helyi művész karikatúráiból nyílt tárlat Algyőn

Let me play with your face, vagyis Hadd játsszak az arcoddal – ez a mottója Bakos Eszter algyői karikaturistának, akinek pénteken kiállítása nyílt az Algyői Könyvtárban.

A megnyitón elmondta, fiatalként foglalkozott festéssel és karikatúrával is, de az utóbbi volt az igazi szenvedélye, középiskolásként az intézmény lapjában jelentek is meg rajzai, majd később az élelmiszeripari főiskola Élesztő nevű lapja is publikálta az alkotásait. Hozzátette, amikor elhelyezkedett a szakmájában, akkor hobbiként megmaradt az alkotás az életében. Az igazi változást 2016 hozta meg Eszter számára, amikor is lerajzolt egy katonai ügyészt, akinek nagyon megtetszett a mű és azt javasolta neki, hogy kezdjen el komolyan foglalkozni a művészettel. Eszter kiemelte, ekkor vált mérlegképes amatőr karikaturistává, ő ugyanis így szokta viccesen jellemezni magát. Megjegyezte, a karikatúra nem műfaj, hanem műforma, mert több művészeti ágban is jelen van, például a zenében, az irodalomban, a színművészetben ésa vizuális művészetben is. Jelezte, a karikatúra lehet humoros, ironikus és szarkasztikus is, és van, amikor társadalomkritikát fogalmaz meg, ő viszont a portrékarikatúrával foglalkozik. Az első képét Lugosi Béla színművészről, Drakula grófról készítette. Azonban pénteken nemcsak a kész műveket tekinthették meg az érdeklődők, hanem azt is, hogy készül egy rajz.