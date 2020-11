Hatalmas, virágos méhlegelőt alakítanak ki Szentesen

Szentes is csatlakozott az országos méhlegelő-telepítési programhoz, a városban 400 négyzetméteren alakítottak ki a méhek számára szükséges virágokból álló kertet. A most elvetett magokból olyan növények kelnek majd ki, amikből a méhek kinyerhetik a szükséges táplálékot, nektárt és virágport.

– A mezőgazdaság hetven százaléka a méheken múlik, ezért egy olyan témáról van szó, ami jelenünket és jövőnket is meghatározza. A méhek ennek ellenére gyakorlatilag a kihalás szélére kerültek, ezért fontos mindannyiunknak, hogy létrehozzunk olyan helyeket, ahol túl tudnak élni – mondta el Szabó Zoltán polgármester a helyi méhlegelő kialakításakor. A városvezető hozzátette, a helyi lakosok is ültethetnek vadvirágokat, valamint az sem baj, ha ritkábban kaszálnak, mert ez fontos a jövőnk szempontjából.

A természetbarát kezdeményezés egy országos telepítési program része, amihez a város is csatlakozott: az önkormányzat szociális kertjének egyik sarkában, 400 négyzetméteren hoztak létre 39 fajta virágmag elvetésével közösségi méhlegelőt. A méhkert valamely környék mindazon növényeinek az összessége, amelyek a méheknek táplálékot, nektárt és virágport, vagy más szükséges anyagokat, például ragasztót szolgáltatnak, a mesterséges méhlegelők pedig általában a kizárólag méhek számára vetett jó mézelő növényeket jelentik.

Máté András, az Ébredj mozgalom képviselője a telepítések során alkalmazott magokról elmondta, hogy Szentesen az országban harmadikként, a helyi klímának leginkább megfelelő összetételű magállományt vetették el, a magkeverékben a Kárpát-medencében őshonos növények mellett tájhonos, azaz adott talajnak megfelelő növények magvai is vannak. A magcsomagokból az átadón résztvevők is kaptak, így a saját kertjükben vagy balkonjukon is telepíthetnek vadvirágokat.

Mint Berezvai Csilla, a város főkertésze elmondta, bízik abban, hogy a méhlegelő és a szociális kert, illetve annak terményei jól megférnek egymás mellett, és a jövőben is megkapják a kellő gondoskodást a város részéről.