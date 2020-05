Megrendezik a júniusi kisteleki kirakodóvásárt

A szociális távolságtartás betartásával, de megtartják a Dél-Alföld egyik legnagyobb kirakodó- és állatvásárát Kisteleken júniusban. A hétvégén több hely újranyit, például a szegedi Napfényfürdő és a szentesi piac. A megyében továbbra sincs újabb koronavírusos beteg.

Korosztályos megkötés nincs, kötelező lesz a maszk viselése és a másfél méteres szociális távolság betartása a júniusi kisteleki vásárban. A szerve­zők szerint folyamatosan ta­karítják majd a mosdókat, ahol kézfertőtlenítő is lesz. A szokásos kisteleki vásárt a járványhelyzet miatt áprilisban és májusban nem tartották meg. A vásáron a 65 éven felüliek is részt vehetnek eladóként és vásárlóként is. Az új szabályok szerint a vendéglátók a vásárban nemcsak elvitelre, hanem helyben fogyasztásra is árusíthatnak ételeket. A kisteleki polgárőrök is kint lesznek, és figyelik, hogy mindenki betartja-e a szabályokat.

Példás összefogás

A strandolóknak jó hír, hogy szombaton reggel 6 órakor ki­­nyit Szegeden a Napfényfürdő Aquapolis strandfürdő része. A fürdő még március 23-án zárt be.

– A koronavírus miatti ve­szélyhelyzetben igyekszünk se­­gíteni Üllés nagyközség la­­­kosságának a bevásárlásban, csekkbefizetésben, gyógyszerek felíratásában és kiváltásában, ezzel is óvva az idős korosztályt – írta közösségi oldalán a Szociális Központ Üllési Tag­intézmény-vezetője. Móczár Gabriella név szerint is megemlítette Vass Ferencnét és Soós Istvánnét, akik mosható szájmaszkokat készítettek az elmúlt hetekben.

Kálmán Ferencné és Kálmán Szilvia pogácsát sütött a tagintézmény dolgozóinak, Bunford Józsefné akácmézzel, Soós Ferenc és Soós László pe­­dig gyógyászati segédeszközökkel segített a védekezésben.

Más szabályok lesznek a két piacon

A Szentes Városellátó NKft. emlékeztetett, hogy vasárnap megnyitják a Villogó utcai piacot. A Rákóczi utcai piacon a 65 év felettiek változatlanul 9 és 12 óra között vásárolhatnak.

Más a szabály a Villogó ut­cában. Oda a 65 év felettiek 6 órától 9-ig mehetnek, a többiek pedig 9-től délig vásárolhatnak. Mindenkit arra kérnek, hogy tartsa be a rendkívüli helyzet idejére előírt és javasolt érintkezési, érintési és viselke­dési szabályokat, mivel ez közös érdek.

Lemondtak Algyőn a tiszteletdíjról

Algyőn a járványügyi védekezésre ajánlotta fel egyhavi fizetését Molnár Áron polgármester, Füzesy István alpolgármester és az önkormányzat és az intézményeinek dolgozói. Ezenkívül pedig a veszélyhelyzet végéig lemondtak tiszteletdíjukról a képviselő-testület tagjai és a külsős bizottsági tagok is.

A megyében nincs újabb ko­­ronavírusos beteg, továbbra is 114 fertőzöttet tartanak nyilván.