Mentorok segítik majd a döntős tündérszépeket

Sikeres modellkarriert futottak be azok a szépségkirálynők, akik mentorként segítik majd a Tündérszépek verseny idei legszebb résztvevőit. Mutatjuk, kik miatt érdemes nevezni a versenyre.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Örömmel látjuk, hogy egyre több csinos hölgy kap kedvet Csongrád-Csanád megyéből, hogy jelentkezzen a Tündérszépek országos szépségversenyre. Folyamatosan érkeznek a nevezések a tunderszepek.hu oldalon – van, akit az ismertség motivál, mások jó kalandként fogják fel a vetélkedőt. Múlt héten bemutattunk egy hölgyet, aki tavaly után idén is nevezett, mégpedig azért, mert szeretné személyesen is megismerni a mentorokat, akik a döntős csapatot segítik majd a felkészülésben. Aki nem tudná, kikről van szó, most bemutatjuk őket.

Kocsis Korinna tavaly egyedüli mentorként vett részt a versenyben, fizikálisan és mentálisan is segítette a lányokat.

A Miss Earth Hungary 2009 és a Miss Supranational Europe 2016 címeket birtokló modell most is örömmel vállalta ezt a feladatot, mellette azonban idén két másik szépség is igyekszik majd átadni tapasztalatait a Tündérszépek döntőseinek. Eszenyi Eszter divatmodell négyszer indult szépségversenyen, B Life szépségkirálynő is lett, de a többi megmérettetésen is a dobogón végzett.

Szarvas Andrea pedig 2018-ban lett Miss World Hungary, és azóta már a televízióban is debütált, hiszen a Love Island című társkereső show egyik szereplője volt.

A szépségiparban és az abban rejlő lehetőségek kihasználásában is jártasak tehát a verseny mentorai, így minden bizonnyal sok hasznos tapasztalatot tudnak majd átadni a tündérszépeknek. A hozzájuk vezető út pedig csupán néhány fotó feltöltéséből áll, a többi már az online szavazókon múlik. Várjuk tehát a jelentkezéseket, aki pedig igényli, fotóriporter kollégáink még a portfólióját is elkészítik számára.