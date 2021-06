Mindennap csurig telnek a belvárosi szemetesek

A heti kétszeri ürítésből egy kimaradt a múlt héten – jutott el lapunkhoz a panasz a belvárosi szemetesek kapcsán. Megtudtuk: azokat mindennap ürítik, és azt is, ez miért nem mindenhol látszik.

A heti két ürítésből egy kimaradt a 37 fokban a belvárosban, jutott el hozzánk az olvasói panasz múlt szerdáról. A poszthoz fotót is mellékeltek, ami a Gutenberg utcában készült, csurig teli utcai szemetesről. A kis kukák kapcsán már máskor is panaszkodtak olvasóink ugyanerre: kipúposodik a hulladék az edényekből, melléjük is kipotyog a szemét. A panaszt továbbítottuk Makrai Lászlónak, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetőjének.

Kiderült: a belvárosi kis kukák jóval gyakoribb ürítés mellett kerülnek ilyen állapotba.

Nyomjuk össze a kiürült flakont!

– A belvárosi szemeteseket munkatársaink naponta kiürítik. Rendeltetésszerű használat mellett nem telnének meg ennyire – világított rá Makrai László. Ezek a kukák arra szolgálnának, hogy a járókelők dobják bele az útközben keletkezett kevés hulladékot. Már ez sem sikerül mindenkinek úgy, ahogy kellene: a műanyag flakonokat, üdítős-, sörösdobozokat össze kell nyomni kidobás előtt, ha nem teszik meg, a levegő foglalja a helyet a kukában.

Odahordják a háztartási szemetüket

Jó néhányan a kommunális szemetüket is ezekbe a kukákba dobják. A kisebb üzletek is gyakran így szabadulnak meg a hulladéktól, tapasztalja a környezetgazdálkodás igazgatója: ezekben a nem erre méretezett gyűjtőedényekben helyezik el. Háromféle hulladék is kerül tehát a kukákba, és ebből kettőnek máshol lenne a helye. Rövidesen matricák kerülnek a problémás utcai gyűjtőedényekre:

„Háztartási hulladék elhelyezése tilos!”

Minden előfordul: Vízforralótól a mixerig

Tavalyi cikkünkben megírtuk: a belvárosban a Tisza Lajos körúton belül 282, a Tisza Lajos körút és a nagykörút között pedig 293 darab köztéri hulladékgyűjtő edényt találunk. Ebben még nem voltak benne az akkor felújítás alatt álló Móra park, Roosevelt tér, Stefánia szemetesei.

Változó, miket találnak az utcai hulladékgyűjtőkben: volt, hogy vízforralót, szendvics­sütőt, mixert préseltek bele.

Kísérleti jelleggel, lakossági kezdeményezésre szelektív gyűjtőedényeket is kihelyeztek Szegeden, ami színben, feliratban egyaránt eltért a hagyományos edényektől, de sajnos ezekbe is kommunális hulladék kerül.