Mórahalomról jelentkezik az Országjáró

Mórahalomról és Szatymazról jelentkezik szombaton élőben a Kossuth Rádió Országjáró című műsora. A város már három hete készül és igyekszik az egész Homokhátságot bemutatni a rádióhallgatóknak.

A Kossuth Rádió Országjáró című műsorában hétről hétre bebarangolják hazánk különleges helyeit, bemutatják egy-egy vidék jellegzetességeit, megkóstolják az adott tájegység különleges ételeit, italait. Olyan emberekkel beszélgetnek, akik kitűnnek környezetükből, szívesen tesznek lakóhelyükért, közösségükért. Apró, de gyakran nem hétköznapi tetteikkel dolgoznak a vidék életben maradásáért.

Olyan művészeket, zenészeket, képzőművészeket, lelkes civileket ismerhetnek meg a műsorban, akik minden rezdülésükkel kötődnek szülővárosukhoz vagy falujukhoz, nemcsak hitet, lelkesedést és ihletet merítenek közvetlen környezetükből, hanem alkotásaikkal, közösségformáló erejükkel építik és gazdagítják lakókörnyezetüket.

A műsor szombaton délelőtt és délután Mórahalomról és Szatymazról jelentkezik, a két település kulturális kincseit mutatja be.

– Nógrádi Zoltán polgármester kért fel a feladatra, hogy szervezzem, meg az eseményt, három hete dolgozunk rajta. Már a műsor hallgatójaként sokszor megfordult a fejemben, milyen jó lenne, ha Mórahalom is bemutatkozhatna a rádióban. Már akkor összegezni próbáltam a város bemutatásra méltó értékeit, amire most nagy szükségünk lett. Miután a műsor szerkesztői felhívtak minket telefonon, egy A/3-as lapot írtunk tele apró betűkkel a témajavaslatainkkal – mondta Duka Félix.

Mórahalom mellett Szatymaz is helyet kap a műsorban, a mórahalmiak pedig a Homokhátságot is igyekeznek bemutatni, így az öttömösi spárga és Ásotthalomról Rózsa Sándor legendája is a műsor része lesz.

A műsorvezetők bejárják a történelmi Magyarország építészeti szimbólumait és történeti emlékeit felsorakoztató Ezer Év Parkot, de a műsorban több, mint ötvenen mutatják be Mórahalom városát, közösségeit és helyi nevezetességeit is.



– Örülünk a lehetőségnek, hogy megismertethetjük a hallgatókkal jelenlegi és múltbeli értékeinket. Érdekes műsor lesz – tette hozzá Duka Félix.