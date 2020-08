Négy év várakozás után indul az óvodafejlesztés Dorozsmán

Csaknem 400 millió forintból újul meg teljes egészében a Jerney utcai óvoda. A beruházás szeptember elsején indul, addig másik intézménybe költöztek a gyermekek és a pedagógusok.

A szegedi önkormányzat a Jerney utcai óvoda felújítására négy évvel ezelőtt nyert uniós forrást, ám azóta sem történt látványos előrelépés. Idén tavasszal viszont kiírták a közbeszerzési eljárást, valamint a megyeszékhely költségvetésének is része, hétfőn pedig arról tájékoztatta lapunkat Kiskundorozsma egyik önkormányzati képviselője, hogy heteken belül indul a korszerűsítés.

– Mától a Teréz utcai, felújított óvodába költözött át az intézmény, egészen a felújítás végéig ide járnak majd a gyermekek. Azokat a gyerekeket, akiket a szüleik nem tudnak beszállítani, busz viszi be Szegedre, valamint délután vissza is szállítja őket Kiskundorozsmára. A vakáció idején egy-egy, míg szeptembertől két-két autóbuszt biztosít erre a célra az önkormányzat – számolt be a Délmagyarországnak Mihálffy Béla.

A képviselőtől megtudtuk, szeptember elsején adja át a munkaterületet az önkormányzat a kivitelezőnek, ekkor kezdődhet meg a munka. Többek közt cserépétetőt kap az épület, kicserélik az összes nyílászárót, a burkolatok is teljesen megújulnak, épp úgy, mint a fűtésrendszer. Szigetelést is kap az ingatlan, elvégzik a belső festéseket, megújítják a konyha részt is, valamint a játszóudvart és a járdákat is rendezik.

Mihálffy Béla elmondta, a dorozsmai óvoda még az 1970-es években készült, azóta nagyobb jellegű renoválás nem volt. Jelenleg mintegy kilencven kisgyermek jár ide, összesen négy csoport működik az igen méretes intézményben, amire már igazán ráfér a modernizálás, ez a kívül-belül jól látszik.

Az óvoda energetikai fejlesztésére, valamint a komplex műszaki korszerűsítésére két körben is sikeresen pályázott a szegedi önkormányzat. 2016-ban mintegy 135 millió, 2018-ban pedig csaknem 206 millió forintot kaptak. Az előbbi összeget nettó 54,4 millió forint önerővel egészítette ki az önkormányzat. Az első projektet még 2019. december 15-ig, míg a másodikat 2019. december 31-ig kellett volna befejezni, ezeket a dátumokat most 2021 első felére módosították.