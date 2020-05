Online is próbál a színtársulat

Három produkciót is terveztek erre az évadra az amatőr színjátszók, de egyelőre egyiket sem tudják színpadra állítani. A társulat azonban nem széledt szét, online tartanak próbákat, és bíznak benne, hogy még idén be tudják mutatni a darabjaikat.

Ennek az évadnak is komoly tervekkel vágott neki a Csongrádi Színtársulat, a világszerte kialakult járványhelyzet azonban az ő terveiket is felülírta. Idén három előadással készültek, első produkciójuknak épp a napokban lenne a bemutatója, Ray Cooney és Tony Hilton Egy a ráadás című bohózatát adták volna elő. Másik nagy tervük a trianoni döntés centenáriumi évéhez kapcsolódik, egy egész estés színdarabbal készültek, az augusztusi borfesztiválon pedig egy pajzán erdélyi népmesefüzérrel léptek volna fel. Mivel az első bemutató után dolgoztak volna a többi darabon, ezért egyelőre nem tudni, mikorra halasztódnak a további előadásaik, ha egyáltalán még be lehet idén mutatni azokat.

A társulat ennek ellenére nem lankad, és bár személyesen nem találkozhatnak, azért keddenként és csütörtökönként továbbra is próbálnak. – Próbáljuk szinten tartani a színtársulatot, a próbákat nem függesztettük fel, hanem virtuá­lis módon, online formában oldjuk meg. Persze ez nem olyan, mint ha testközelben len­­nénk együtt a színpadon, de így is tudunk haladni, most a szövegbiztosságra törekszünk – mondta el Ferentzi Katalin.

A társulat vezetője hozzátette, már várják, mikor kezdődhetnek az „igazi” próbák a művelődési központban, és reménykednek benne, hogy minél hamarabb beindul a színházi évad is. – Szükséges, hogy közösen is próbálhassunk, mivel egy bohózatban szinte „milliméterre” ki kell számítani, hogy vannak kapcsolatban egymással a szereplők. Várjuk az évad indulását is, mi­­vel a többi előadásunk sorsa is azon múlik, mikor tudjuk el­játszani a bohózatot. Rajtunk nem fog múlni, ha eljön az ideje, akkor be fogjuk tudni mutatni a darabjainkat – szögezte le a színtársulat vezetője.