Óriási fecskéket festettek a fűtőműre – Galéria

Fiatal művészek festettek óriási fecskéket a Szegedi Távfűtő Kft. (SZETÁV) felsővárosi II-es fűtőművére, az alkotást hivatalosan tegnap adták át.

Kóbor Balázs, a távhőcég ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a Mondolo Egyesülettel közös „városmetamorfózis” nevű program megvalósításának első lépése a Felsőváros II. fűtőmű madárbarát, webes oktatási felületté alakítása.

Az ötlet Ézsiás Tamás okleveles földtudományi kutatótól származik, a street art festményt pedig Marton Ákos és Vinkó Leó készítette. Érdekesség, hogy a fűtőműre nem csak festettek, hanem fecskefészkeket is raktak. Ezekből húszat a Madártani Egyesület készített, de a Mondolo Egyesület tagjai és a bordányi Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde munkatársai és gyerekei is kivették a részüket a munkából. A festmény egyébként a magyarországi fecskeállomány aggasztó csökkenésére hívja fel a figyelmet.

Kóbor Balázs arról is beszélt, hogy a mostani projektjük illeszkedik a Szeged „zöld város” koncepciójába. Egyik céljuk pedig az, hogy a távhőszolgáltató jelenlegi infrastruktúrájának, komor ipari épületeinek megújításával, kortárs művészeti alkotásokká alakításával, a természeti környezet mellett az épített környezetet is óvják.

A fűtőműre információs táblákat is tettek az alkotók, amelyeken a fecskefajokkal ismertetik meg az érdeklődőket. A festményekre QR kódok is kerültek, ezek egy természettudományos oktató felületre visznek, ahol bővebb fajismertető cikkeket, környezetvédelmi riportokat és videókat is lehet találni.

Egyúttal a SZETÁV a többi városi fűtőmű melletti fás-bokros területeken további 32 madárodút is elhelyez. Ezekbe például fekete rigókat, vörösbegyeket és fülesbaglyokat is várnak.