A lakók sem tudnak leparkolni a Nyitra utcában

Hiába panaszkodnak a Nyitra utca lakói már évek óta, hogy gyakorlatilag képtelenség parkolni náluk, senki sem foglalkozik velük. Komáromi Mónika nemrég írt egy levelet az önkormányzatnak, de nem kapott választ. Ezután kereste meg lapunkat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Egyetlen parkolóhelyük sincs azoknak, akik a 19-es szám alatt laknak, ráadásul az egész Nyitra utcában összesen 116 parkolóhely van 300 lakásra

– mondta a Délmagyarországnak Komáromi Mónika, aki mostanra fáradt bele abba, hogy nem tud parkolni, amikor hazaér, nincsen parkoló sokszor csak valamelyik távolabbi utcában.

Mi vasárnap, kora délután jártunk a helyszínen, és – an­­nak ellenére, hogy ilyenkor nyilvánvalóan kisebb a forgalom, mint hétköznap – akkor is kerülgették egymást a parkolót kereső autósok. Emiatt többen is a füves területen kénytelenek megállni, amiért akár meg is büntethetik őket.

Komáromi Mónika szerint pedig lehetne megoldás, ráadásul nem is kerülne sokba, csak éppen va­­lakinek foglalkozni kellene a problémájukkal. Éppen ezért írt egy levelet az önkormányzatnak a parkoló ügyében, de válaszra sem méltatták. Ennek már lassan két hónapja egyébként.

– Szerintem azt lehetne csinálni, hogy ahol már amúgy is parkolnak szabálytalanul a ház előtt, ott kialakíthatnának néhány parkolóhelyet. Arról nem is beszélve, hogy az utca másik oldalán van egy viszonylag nagy terület, amin már tel­­jesen kitaposták a füvet az autósok, és esős időben bokáig ér a sár

– mondta Komáromi Mónika.

A helyzetet nehezíti, hogy ott van az utca végén a 9-es troli végállomása, és sokszor például a buszvezetők is a Nyitra utcában hagyják az autóikat, mert ők sem tudnak máshol megállni. Hasonló a problémája a kisboltnak, ami a végállomáson van, ők rakodni sem tudnak a sok gépkocsi miatt.

Közben megérkezett a szintén az utcában élő Csatlós Jánosné is, aki ugyanarról panaszkodott, mint a szomszédja. Ő is elmondta, hogy már többször próbálkozott levélírással, sőt, még aláírásokat is gyűjtött, de semmire sem jutott az akcióval.

Korábban azt tanácsolták neki, hogy parkoljanak a Tescónál, de az az áruház területe, ott sem szabad autókat tárolni, csak amíg vásárol valaki.