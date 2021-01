Sándorfalva a vészterhes időkben is helytáll

Bölcsőde, piaccsarnok és ökoturisztikai centrum is épül 2021-ben Sándorfalván az előző évben benyújtott sikeres pályázatoknak köszönhetően. Bár a saját beruházásokat a kisvárosban felfüggesztették a koronavírus miatt, azért ebben az elmúlt évben is tudtak sikereket elkönyvelni. Lapunknak Sándorfalva polgármestere nyilatkozott:

– Senki számára sem volt felhőtlenül boldog a 2020-as év, ez igaz Sándorfalvára is. Szerencsére a miénk egy olyan település, amely a vészterhes időkben is megállja a helyét. Ezt annak is köszönhetjük, hogy olyan emberek élnek nálunk, akik mindig a közösség érdekeit tekintik előbbre valónak – kezdte Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva polgármestere, amikor arra kértük, értékelje az elmúlt évet. Mint fogalmazott:

nem csak a vírusról szólt ez az időszak, számos sikert is elért az önkormányzat.

– Elkezdődött például az új pia­c­csarnok építése: a kibővített terület immár rendezvények tartására is megfelelő lesz. De 316 millió forintból építhetünk egy új bölcsődét, illetve saját bivalyrezervátumunk is lesz a Nádastó Szabadidőpark melletti területen. Az ökoturisztikai centrum remélhetőleg sok látogatót vonz majd – sorolta a polgármester a legnagyobb, pályázatokból megvalósuló beruházásokat.

De nyertek még pénzt a művelődési ház felújítására és egy sportpark létrehozására is, ezen munkák 2021-ben kezdődnek el.

A Szegedet és Ópusztaszert összekötő kerékpárút Sándorfalvát érintő szakaszának építése pedig már zajlik.

A felsorolt beruházások közül még egyik sem készült el, voltak azonban idén is befejezett projektek.

Megújult például a Pallavicini Kastély kávézója, és a Lásd világod! Láss csodát! című pályázatot is lezárták, melynek jóvoltából a Sándorfalván és környékén élő gyerekeknek biztosítottak programokat.

– Erre az évre 80 millió forint értékben terveztünk saját beruházásokat, fejlesztéseket. A Rózsa utca 900 méteres szakaszának 50 millió forintos aszfaltozásáról a kiviteli szerződést már a járvány előtt megkötöttük, így az meg is valósulhatott. A többi fejlesztést viszont tavaszról későbbre halasztottuk, majd fel is függesztettük. Az erre szánt összeget a képviselő-­testület döntésével tartalékba tette, s minden munkáról külön fog dönteni. Az elmúlt időszak megtanított bennünket arra, hogy nem költségvetési, hanem pénzforgalmi szemlélettel kell a gazdálkodásunkat figyelni, vagyis annyit költhetünk, amennyi pénz a bankszámlánkon van – zárta gondolatait Gajdosné Pataki Zsuzsanna.