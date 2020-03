Sándorfalvi tanuló is nyert a rajzpályázaton

Második lett az alsósok között a katasztrófavédelem rajzpályázatán Fülöp Levente. A sándorfalvi Alapfokú Művészeti Iskola 4. osztályos tanulója egy hatalmas tűzvészről rajzolt.

Csaknem ezer alkotás érkezett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Ne égess! című pályázatára. Ez már a tizenharmadik ilyen verseny volt, rajz- és irodalmi műveket is vártak a szervezők. A díjátadó február 28-án volt a fővárosban, ahol díjazták a sándorfalvi Alapfokú Művészeti Iskola egyik 4. osztályos tanulóját is. Fülöp Levente, akit Török Zsuzsanna tanárnő készített fel, az alsósok között, rajz kategóriában lett második.

– Egy nagy tűzvészről rajzoltam. Égett a város, az erdő, egy szőlőskert és a táborozóknak a sátra, akik a tüzet okozták, mi­­vel felelőtlenül gyújtottak tüzet. A rajzomon már ott vannak a tűzoltók, hogy segítsenek a baj­­ban. A munkámmal fel szerettem volna hívni a figyelmet arra, hogy ha a természetben vagyunk, csak akkor gyújtsunk tüzet, ha tudunk is rá vigyázni. Mert a tűzgyújtás nagy felelősséggel jár. A lángok bármikor elszabadulhatnak, és ha nincsenek a közelben tűzoltók, akkor minden odaveszhet – mondta Levente a nyertes rajzáról.

Az alsó és felső tagozatos diákoknak meghirdetett versenynek most különleges aktualitást adott egy fontos jubileum: 2020-ban 150 éves fennállását ünnepli a magyar tűzoltóság. A pályázat mottója is ehhez kapcsolódott: „Múlt, jelen, jövő a tűzoltásban.” A cél az volt, hogy a fiatalok, szabadon engedve a fantáziájukat, a lehető legegyedibb módon mu­­tassák meg képességeiket, ügyességüket, ábrázolják elképzeléseiket, gondolataikat a tűzoltás történelméről, jövőjéről. A rajz kategóriában ceruza- és filcrajzok, festett képek, montázsok, különböző térbeli alkotások is érkeztek; az irodalmi kategóriá­ban pedig versek, történetek ad­­ták fel a leckét a zsűrinek – írta közleményében a katasztrófavédelem.

Szász György Munkácsy-díjas szobrászművész, a rajz ka­­tegória zsűrijének elnöke ki­­emelte, hogy ebben az évben azokat az alkotásokat díjazták, amelyekben megvolt az a plusz, amely megkülönbözteti a rajzot a műalkotástól.