Sokat tanulhattak az erdőkerülő diákok Ásotthalmon

A szegedi Agora erdőkerülő tábor gyerekcsoportja látogatott pénteken délelőtt Ásotthalomra és a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium és Szakközépiskolába. Az intézmény múzeumában a tájegység állatvilágát ismerhették meg a nebulók.

– A normális viselkedési szabályokat a nyári szünidő ellenére tartsuk be – kezdte fegyelemezéssel Andrési Pál, az ásotthalmi Bedő Albert erdészeti szakiskola tanára az iskola múzeumi gyűjteményének bemutatását annak a 22 általános iskolás diáknak, akik pénteken látogattak a településre és a középiskolába. A fiatalok a szegedi Agora erdőkerülő táborának résztvevői és közülük néhányan Londonból, Bécsből látogattak haza a nagymamához, de érkeztek Győrből és Budapestről is.

A gyerekek közül többen tudták, hogy hívják a vaddisznó fiú, lány, gyerek és nagyobb gyerek változatát. Ezek a vadkan, koca, malac és süldő. Itt egy újabb szemöldökráncolás következett Andrési tanár úrtól, aki szemmel láthatóan idősebb és fegyelmezettebb diákokhoz van szokva, majd következett a kitömött őz és a szarvas. A szegedi Honti Vilmos azt is tudta mi a különbség az agancs és a szarv között – az agancsukat hullajtják az állatok, a szarvukat nem. A túzokot is felismerték az ifjú erdő járók, akik közül volt, aki azzal is tisztában volt, hogy a madár a Körös-Maros Nemzeti Park jelképe.

A Nagy-Magyarország térképnél statisztikai adatokkal bővítették tudásukat a tetőtér hőségében izzadó kisdiákok, megtudtuk, hogy elcsatolt területeinkkel együtt jelentős erdőállományt is vesztettünk.

A komolyságot a következő helyiségben sem sikerült mindig megőrizni, ahol korabeli motorfűrészeket állítottak ki. Itt egy második világháborúban is használt német, kétszemélyes, 35 kilós szerkezet láttán az egyik fiú megkérdezte, hogy ezzel mentek-e a csatába a katonák, mire Andrési tanár úr azt válaszolta, nem láncfűrészes gyilkosok meneteltek a csatába.