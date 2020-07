Szegedre költöznék, de hová?

Egy csokorba gyűjtöttük a szegedi ingatlanokat földrajzi fekvésük szerint, hol és mennyibe kerül egy ingatlan bérlése, mik az előnyei s a hátrányai az egyes városrészeknek.

30 ezertől 300 ezer forintig

A belvárosi luxus lakások árainak felső határa a csillagos ég, de azért nem elképzelhetetlen az sem, hogy valaki egyetemistaként az egyetemhez közel, megfizethető áron találjon lakást, főleg, ha nincs ellenére, hogy lakótársakat is bevállaljon. 100 ezer forint alatt aligha lehet találni, és most az árakba nem számoljuk a rezsit. De máris jobban hangzik, ha egy 140 ezer forintos ingatlant ketten vagy akár hárman, sőt négyen bérelnek. Hiszen minden osztódik, és jelentősen csökkennek a költségek és a számlák is, hiszen a közös költség és az internet díja fix, akárhányan is fizetik. Persze azzal is számolni kell, hogy vannak tulajdonosok, akik csak egy vagy két embernek szánják a lakást; így ez a terv nem mindig megvalósítható.

Előnye: Nem kell tömegközlekedést használni, az egyetem, a könyvtár és szinte minden közel van, így sok időt megspórolhatsz, s a hajnalig tartó bulikból is rövid idő alatt hazaérsz, a Tarjánban élő társaid ilyenkor fognak csak igazán irigyelni vagy épp könyörögni, hogy alhassanak nálad.

Hátránya: Drága. Ha spórolni szeretnél, akkor inkább másfelé keresgélj

Újszeged és a híd belvárosi oldala szintén a drágább ingatlanjairól ismert. A Tisza part esetében az erkélyről vagy az ablakból elénk táruló látvány növeli az ingatlan értékét még akkor is, ha felszereltségben és felújításban is elmarad a város más pontjain fekvő lakásoktól. Azonban vannak, akik Újszegedre esküsznek. A hídon való gyalogos vagy kerékpáros közlekedés jó kikapcsolódás, az Erzsébet ligetbe szintén sokan járnak futni, kikapcsolódni a kellemes környezet miatt. Az ingatlanok ára itt is 80 ezertől (szobát legkevesebbért nagyjából ennek feléért lehet bérelni) egészen több százezerig terjedhet, főleg aszerint, hogy mennyire esnek közel a ligethez. Attól távolabb szintén esnek az ingatlanárak.

Előnye: A környezet csodás.

Hátránya: Előnyös beszerezni egy kerékpárt. Ha inkább otthonülő típus vagy, akkor nem feltétlenül éri meg ide költöznöd.

Móravárosban, ahogy távolodunk a város központjától, úgy esnek az ingatlanárak is, 60-70 ezer forint az alsó határ, de egy igényesebb, szebb lakásért azért itt is elkérhetnek 80-100 ezer forintot. Ha a szomszédok nem zajosak, akkor ez egy viszonylag nyugodt környék.

Előnye: A közelben van három-négy nagyobb szupermarket, s még mindig úgy érzed, hogy a város lüktetésétől nem élsz annyira távol.

Hátránya: Tömegközlekedés szempontjából nem túl jó választás. Bármelyik részén laksz a vasútállomás, az egyetem vagy a buszállomás (a három közül minimum egy) megközelítéséhez gyalogolnod vagy át kell szállnod majd.

Ha utálod a paneldzsungelt, akkor Alsóváros biztosan tetszeni fog. Napsugaras oromzatú házakat bőven láthatsz errefelé. Inkább hasonlít falusi környezetre. A Bécsi körúthoz közel persze akadnak tömbházak is, ezek értéke megközelíti a belvárosi lakások árát, ettől távolodva viszont már szobák vagy családi házak külön bejáratú része is szóba jöhet.

Előnye: Szép, nyugodt környezet, közel a belváros, ha nem akarsz panelbe költözni, itt érdemes nézelődni.

Hátránya: A belső részek nincsenek úgy lefedve a tömegközlekedés szempontjából

Szeged északi és északkeleti részein, ahogy távolodunk a belvárostól egyre olcsóbb ingatlanokat találhatunk. Szobát pedig akár 30 ezer forint bérleti díjért is lehet találni. Az ingatlanok nem annyira modernek, viszont otthonosabbak, könnyebb olyan lakást találni, ahová szobatársat keresnek.

Előnye: Azon kívül, hogy olcsóak, sűrű és gyakori a tömegközlekedés, míg például Újszegedre egyedül az 5-ös trolibusz jár, addig az északi városrészeket a 8-as, 9-es, 10-es és 19-es járat fedi, s autóbuszok is rendszeresen közlekednek. S bár sűrűn vannak járatok, azért ahhoz, hogy időben beérj az órára, mindig bőven kell kalkulálni, hiszen történhet késés, s a megállótól eljutni a terem ajtajáig szintén időbe telik.

Egy jó tanács, ha úgy döntesz, hogy ideköltözöl: A 2-es villamos vonalához közel érdemes lakást keresgélni, ez az egyik legforgalmasabb és legmodernebb villamos vonala a városnak és a pályaudvart is érinti.

Hátránya: Pénzt spórolunk, viszont az utazás időigényes. Ha az egyetemen napközben két óra között másfélórás szüneted van, mérlegelned kell, különösen rossz idő esetén, hogy megéri-e félórára hazaugrani. Tarjánnak, különösen a Csillag térnek pedig a közbiztonság szempontjából kevésbé jó a híre, de akadnak, akik ezt cáfolják.