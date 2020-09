Tápai Péter: Az iskolákban igen, a városban nem volt zökkenőmentesen a kezdés

Tápai Péter szerint elfogadhatatlan a városvezetés hozzáállása.

– Az iskolakezdés épp olyan gondot okoz évek óta szeptember elsején, mint amikor télen leesik a hó. Ismét nem sikerült befejezni az útépítéseket, koncepció nélkül fejlesztik a várost – közölte Tápai Péter, a szegedi Fidesz alelnöke.

A csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, hogy Nagy Sándor alpolgármester a városüzemeltetési bizottsági ülésen olyan javaslattal élt, ami még inkább nehezíti majd az Újszegedről Szegedre történő átjutást a Belvárosi hídon. Hozzátette, az alpolgármester hozzáállása aggasztó, hiszen amikor szóba került, hogy ez gondot okoz majd a városban élők számára, akkor úgy reagált, hogy majd megszokják a szegediek.

Tápai szerint a városvezetés a hosszas irányítás után megfeledkezett arról, hogy a városlakók érdekeit kellene képviselniük. Megjegyezte, érdekesség az is, hogy Nagy Sándor azt javasolta a szegedieknek, hogy keljenek fel 10 perccel korábban, ha el akarnak jutni valahová reggel, mindeközben pedig a város közepén arról kampányolt, hogy mindent megtesznek azért, hogy a helyiek ne legyenek kialvatlanok.

Az alelnök beszélt arról is, hogy az iskolákban ennek ellenére zökkenőmentes volt a tanévkezdés, azonban a városvezetés egyszer sem kérdezte meg a fenntartótól az elmúlt években, hogy szükségük lenne-e segítségre. Emlékezettet, idén már minden diák ingyen kapta a tankönyvet, ami csaknem 15 ezer forintos támogatást jelent. Ezt egészíti ki az ingyenes étkeztetés, az erre jogosultak köre évről-évre bővül – tette hozzá. Kiderült, 182 ezernél is több ingyen tankönyv érkezett Szegedre idén. Tápai szerint fontos az is, hogy a kormány döntése által a fiatalok ingyen tehetnek KRESZ- és nyelvvizsgát is.