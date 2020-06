Újra vendégektől hangos végre a kisteleki fürdő

Több mint egy hete újra kinyitott a kisteleki fürdő, a hely­beliek már nagyon várták, hogy ismét csobbanhassanak.

– Nagyon vártuk, hogy újra jöhessünk – mondta Ferenczik Pálné Inci mama, aki unokájával, Magony Gédával és lányával, a szöszke édesanyjával, Magonyné Ferenczik Edinával igyekezett lazítani szombaton a kisteleki fedett termálfürdőben. Elárulta: szoktatják a gyereket a vízhez, mert szeretnék, ha hároméves korára megtanulna úszni. Azért az úszógumi még jól jött, segített, de a csöppség láthatóan élvezte a lubickolást.

A koronavírus-járványt kö­vetően, a veszélyhelyzet feloldásakor a kisteleki fürdő is kinyitott, újra várja és fogadja régi-új vendégeit a 2007 óta működő létesítmény. A három hónap szünet március 16-án kezdődött, akkor zártak be, mind a négy medencéből leengedték a vizet, fertőtlenítettek. A június 20-i nyitás előtt két héttel a dolgozók megkezdték a fürdő felkészítését arra, hogy újra látogathassák a kikapcsolódni vágyók – tudtuk meg Czirok Zoltán helyettes vezetőtől.

– A medencéken most feltöltés és felfűtés előtt és korábban, az ideiglenes záráskor is elvégeztük a takarítást, a vízkőtelenítést, a fertőtlenítést, a szűrők tisztítását. A nyitás előtt még kijavítottuk az apróbb hibákat, például a festési hiányosságokat, közben a fürdőbővítés munkálatai is zajlottak a szomszédunkban – közölte Czirok Zoltán. Hozzátette: a fertőtlenítést – korlátok, ajtók, folyosók, öltözőszekrények, illemhelyek – napközben folyamatosan végzik, hogy vendégeiknek a biztonságos, az egészséget megőrző kikapcsolódást biztosíthassák. A népszerű fürdőben a héten már újra beindul a babaúszás, rendeznek úszótábort, a nyári foci­tábo­rok résztvevői is csobbannak egyet, a 25 méteres medencében az új sávelválasztókkal három részre osztott pályákon úszhatnak is. Lassan visszatér a régi, a megszokott mozgalmas élet a létesítménybe.

– Nagyon vártam már, hogy újra jöhessek, számomra ez életforma, hetente kétszer-háromszor itt vagyok – mondta Vígh Lajos. Közölte: másfél órát úszik, felet-felet háton, gyorson és mellen, majd a programot egyórás szaunázás zárja.

– Tizenöt éve, az egészségem megőrzése miatt kezdtem sportolni, Szegeden a SZUÉ-ban kezdtem, de amint megépült a kisteleki fürdő, ide járok, és megszerettem – árulta el Lajos.