Továbbra sincs új koronavírussal fertőzött beteg Csongrád megyében, ahol már a hivatalok is egyre több enyhítést jelentenek be. A kormányhivatalnál és a NAV-nál is lesznek változások, a hódmezővásárhelyi orvosi ügyeleten pedig továbbra is kikérdezés után látják el a betegeket.

Megnyitott tegnap az újszegedi sportuszoda és konditerem. A vírushelyzet miatt azonban – ahogy máshol –, ott is alkalmazkodni kell néhány szabályhoz. A városi sportuszodában létszámkorlátozást vezettek be. Az úszómedencében 262-en, a tanmedencében 60-an lehetnek, és ezt folyamatosan ellenőrzik is. Emellett 2 órás, egységáras belépőket vezettek be. Azt is írták, hogy óránként fertőtlenítik többek között a korlátokat, az öltözőket, a bútorokat és a kilincseket. A dolgozóknak pedig szájmaszkot kell viselniük. Enyhít a hivatal Enyhítések jönnek a kormányhivatali ügyintézésben is, időpontfoglalás nélkül is felkereshetők a megyei kormányablakok és kormányhivatali ügyfélszolgálatok, mint például a családtámogatási ügyfélszolgálat. Június 2-től a megyében a korábbi rend szerint újraindul a kormányablakbusz, így a kistelepülésen élők helyben is tudnak ügyet intézni. A legtöbb ügy továbbra is elintézhető otthonról, számítógép mellől. Csak szájmaszkban Újra fogadnak ügyfeleket a NAV Csongrád megyei kirendeltségei is. A hódmezővásárhelyi már tegnaptól üzemel. A kisteleki iroda csütörtökön, a makói, a szentesi és a csongrádi június 3-tól, a mórahalmi pedig június 4-től fogadja újra a megszokott nyitva tartással az ügyfeleket. Azt kérik, hogy aki ügyet szeretne intézni, az védőmaszkban keresse fel az ügyfélszolgálatokat. Kikérdezik a betegeket Hódmezővásárhely honlapján pedig azt közölték, hogy a kijárási korlátozások enyhítése, és a háziorvosi rendelések újranyitására vonatkozó rendeletek mellett az orvosi ügyeleteken az eljárásrend nem változik. A beérkező betegeket továbbra is csak kikérdezés után látják el, azaz az épületi ajtó továbbra is zárva lesz. A járványügyi adatok pedig egyre kedvezőbbek. Ez abból is látszik, hogy megyénkben továbbra sincs új igazoltan koronavírusos beteg, 114 fertőzöttet tartanak nyilván jelenleg is.