Ünnepi kiállítás: negyven éve indult útjára az Alföldi Fotószalon – Galéria

Jubilál a tárlat: negyven éve indult útjára az Alföldi Fotószalon, az évek során a kiállítás komoly rangot vívott ki magának. Az ünnepi kiállításon a modern képalkotások mellett sok olyan fotó is szerepelt, amik régi, hagyományos eljárással készültek.

Komoly zsűrizés után végül százegy fotóval nyílt meg a 26. Alföldi Fotószalon a Tokácsli Galériában. A mai napig futó kiállítás-sorozat négy évtizede indult útjára, az induláskor még Csongrád Megyei Fotókiállításként, majd 1981-től Dél-Alföldi Fotószalon néven. 1990-től az egész alföldi területen csak ez az egy fotókiállítás biztosított évente rendszeres bemutatkozási lehetőséget a fotósoknak, ezért az alföldi fotóklubok vezetőivel megegyezve 1995-től Alföldi Fotószalon néven rendezik a kiállítást. Bár 2010-ig az ország alföldi részéről várták a fotósok képeit, 2011-től viszont már országos lett a pályázat, sőt, idén Németországból, Szerbiából és Lengyelországból is érkeztek fotók a zsűrizésre.

A kiállításra bekerült képeket idén három budapesti fotóművész, Gábor Enikő, Haris László és Szamódy Zsolt Olaf válogatta ki. A pályázatra nyolcvankét alkotó háromszázhatvanöt képet küldött be, ezek közül eredetileg csak kilencvenet választott volna ki a zsűri, de az idei kínálat olyan jó minőségű volt, hogy végül százegy fotó került be a kiállítás anyagába. – A kiállítás egysége sérült volna, ha nem mutatjuk be az összes kiválasztott képet – indokolt Nagy István fotóművész, a kiállítás szervezője.

A tárlat megnyitóján Horváth Péter fotóművész kiemelte, a kiállított fotók között több az olyan, amit az alkotó magán keresztülszűrve ad vissza a nézőknek, valamint kitért arra is, hogy reneszánszát élik a hagyományon eljárások is, a fotósok visszatértek a régi módszerekhez, ezekből pedig nagyon izgalmas alkotások születtek.

Az Alföldi Fotószalon képeit november 21-ig láthatja a közönség a Tokácsli Galériában.