Véget ért az ebzárlat Vásárhelyen

A veszélyhelyzeti korlátozások, illetve a háziállatok esetleges vírusközvetítő szerepe körüli aggodalmak némileg háttérbe szorították az egyébként szokásos időben és ütemben tartott rókaimmunizálást. Holott a vadon élő állatok veszettsége elleni háromhetes vakcinázás idején a kutyasétáltatást szigorúbban szabályozták Hódmezővásárhelyen és környékén.

A napokban befejeződött eb­­zárlat alatt belterületen is ki­­zárólag pórázon, szájkosárral lehetett kutyát sétáltatni, városon kívül pedig az állatok szabadon engedését is tiltotta a rendelet. A veszettség felszámolásának hatékony módja ugyanis a rókák orális immuni­zálása, a vonzó csalianyagba burkolt veszettségvakcinák eljuttatása a vadon élő állatok élőhelyeire. A háziállatok gazdáinak figyelmén és fegyelmén múlthat tehát az akció hatékonysága. Lehetett halla­­ni olyanokról, akik egyszerű figyelmetlenségből hagyták szabadon futni kutyáikat a Bodzási út környékén, majd utólag állatorvosukat keresték fel aggodalmaikkal. A vakci­­na egyébként veszélytelen a kötelező éves veszettség elleni oltásukat megkapó kutyákra, a felhívás lényege, hogy a vadon élő állatoknak kiszórt vakcinákat a célállomány vegye fel. A szájkosarat láthatóan kevesen használták, sőt, a kötelező pó­rázas sétáltatást sem feltétlenül tartották be.

Magyarországon 1992-ben szórtak először vakcinát Nyugat-Dunántúlon, egy hatezer négyzetméteres területen, ké­­sőbb az ország egészére kiterjesztve. A betegség 2013-as újabb megjelenésekor az ország középső részén gócokban szórták a vakcinát. Az immunizálási program hatékonyságát a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi az állategészségügyi hatóság.