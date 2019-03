Az észt konzervatívok ellenzik a Fidesz kizárását az Európai Néppártból

A nemzeti-konzervatív észt Pro Patria (Isamaa) párt csütörtökön bejelentette, hogy ellenzi a Fidesz kizárását az Európai Néppártból (EPP).



"Véleményem szerint semmi esetre sem szabad elhamarkodottan valakit kizárni" - hangsúlyozta Helir-Valdor Seeder pártelnök az észt közszolgálati rádiónak nyilatkozva.



Mint mondta, vannak problémák, de sem a Fidesz, sem Orbán Viktor miniszterelnök nem ítélhető meg egyoldalúan. "Vannak pozitív, és vannak problémás dolgok" - mutatott rá Seeder, akinek pártja szintén az EPP tagja.



Pozitív elemként emelte ki, hogy a Fidesz Európában egy egységes keresztény kulturális tér kialakítása mellett száll síkra, a nemzeti identitást és a családi értékeket akarja erősíteni. Ugyanakkor ugyanakkor problémaként említette Magyarország szoros kapcsolatát Oroszországgal. Ugyanez vonatkozik Magyarország tevékenységére a NATO-ban, ahol Budapest gátolja Ukrajna közeledését az észak-atlanti szövetséghez - jelentette ki.



Ezek a gondok azonban nem oldhatók meg "radikális döntésekkel" - vélekedett Seeder. A Fideszre ugyanis könnyebb befolyást gyakorolni az EPP berkein belül, mintha kívül lenne - tette hozzá az észt politikus. Figyelmeztetett arra is, hogy egy esetleges kizárással a magyar kormánypárt még erősebben Oroszország felé fordulna.



A Pro Patria a vasárnapi parlamenti választásokig a kisebbik partner szerepét töltötte be a tallinni koalíciós kormányban. A voksoláson azonban két mandátumot vesztett, s most 12 képviselője van a 101 tagú észt törvényhozásban.