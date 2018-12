A hajrá felé félúton: kétnapos program a 32. Zengő Alföld Kék Mókus-kupán

Küzdelem. Hasonlóra számíthatnak a csapatok. Fotó: Kuklis István

A szombati „menüben" eldől, hogy a nyílt kategória középdöntőjébe még mely csapatok kvalifikálják magukat, nekik majd vasárnap már a 12 között kell pályára lépniük. A nap végére lesz olyan együttes, amely már a december 23-án rendezendő elődöntőre készülhet.Az öregfiúknál szombatra két +35-ös meccs jutott, vasárnap pedig a +45-ösök fogyasztják a mérkőzéseiket – itt is akad majd olyan csapat, amely várhatja az ellenfelet a jövő vasárnapi elődöntőre.A Szegedi Sport és Fürdők Kft. és lapunk mellett a Zengő Alföld Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Generali Biztosító Zrt., a Generali a Biztonságért Alapítvány, valamint az MLSZ Csongrád megyei igazgatósága által támogatott eseményen tehát már közel a hajrá.A hétvégi program, szombat, Etelka sor, 14.45: Fit World O'Neill Team–Anien (–35), 15.30: Gyuszi and the Boys–A csapat (–35), 16.15: Hódmezővásárhelyi FC II.–Drink Team (–35), 17 óra: Szeged UTD-Rákóczi–Lily FC (–35), 17.45: Öreg Honvéd Vendéglő O'Neill–Gól Söröző Csengele (+35), 18.30: Old Ret–Ficak (+35).Vasárnap, Etelka sor, 10.15: Centrum Hotel Szeged–Déliláb (+45), 11 óra: Szindikátus–Eurosweet 1968 (+45), 11.45: Szitapont–Centrum Hotel Szeged (+45), 12.30: Déliláb–Lanerossi (+45), 13.15: Szitapont–Szindikátus (+45).Újszegedi sportcsarnok, 8.45: UTC 1913–a D csoport 3. helyezettje (–35), 9.30: a C csoport 3. helyezettje–Varga Pince Junior (–35), 10.15: Gumi-sziget–a D csoport 3. helyezettje (–35), 11 óra: a C csoport 3. helyezettje–a D csoport 2. helyezettje (–35), 11.45: UTC 1913–Varga Pince Junior (–35), 12.30: a C csoport 3. helyezettje–a D csoport 3. helyezettje (–35), 13.15: UTC 1913–a D csoport 2. helyezettje (–35), 14 óra: Gumi-sziget–Varga Pince Junior (–35), 14.45: Zengő Alföld–a B csoport 3. helyezettje (–35), 15.30: TVSC–a B csoport 2. helyezettje (–35), 16.15: az A csoport 3. helyezettje–a B csoport 3. helyezettje (–35), 17 óra: Zengő Alföld–a B csoport 2. helyezettje (–35), 17.45: TVSC–a B csoport 3. helyezettje (–35), 18.30: Zengő Alföld–Master Trinity Kft. (–35), 19.15: az A csoport 3. helyezettje–a B csoport 2. helyezettje (–35), 20 óra: TVSC–Master Trinity Kft. (–35).