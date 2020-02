A Szeged SZTE kiváló meccsen állt fel a padlóról

Izgalmas OB I-es mérkőzésen 11-11-es döntetlent ért el a Szeged SZTE a III. Kerületi TVE ellen.

A Szeged SZTE számára nem indult jól a hét második hazai OB I-es rangadója, hiszen a III. Kerületi TVE 4-1-re meglépett az első negyedben. A második játékrészben Gyöngyösi védései után járt a taps, majd Lengyel Dominika szép gólja is jutalmat kapott. Petőváry villanása után a hazaiak csapatkapitánya az előző találatát is felülmúlva lőtte ki a felső sarkot, majd magabiztos ötméterese is reményt adott a felzárkózásra.

A nagyszünet utáni első akciót Ármai góllal zárta, majd egy remekül végigjátszott akció utolsó mozzanataként Bicskei gyönyörű találattal jelentkezett, a gólszépségverseny pedig Miklós fantasztikus ejtésével folytatódott. A túloldalon Gyöngyösi bravúrral védett, de Bicskei lövésénél a kapufa megakadályozta az egyenlítést. Végül Rompos Dóra révén összejött az egyenlítés.

A folytatásban két góllal elhúzott a fővárosi rivális, de a hazaiak nem adták fel: Bicskei centerezése szépítést, Lengyel Anett lövése pedig egyenlítést ért, ráadásul utóbbi játékos a meccs utolsó másodpercében a győzelemért is lőtt, sajnos sikertelenül. Lakó Gábor: – Értékes pontszerzésünk a szív diadala.

Szeged SZTE–III. Kerületi TVE 11-11 (1-4, 3-3, 3-2, 4-2)

Női vízilabda OB I, 13. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 50 néző.

Vezette: Kollár, Debreceni.

Szeged SZTE: Gyöngyösi – Lengyel A. 1, Tóth, Árkosy, Lengyel D. 4, Bicskei 2, Miklós 2. Csere: Mchunu, Rompos 1, Korom, Ármai 1. Megbízott edző: Lakó Gábor.

III. Kerületi TVE: Pápai – Crittenden 3, Pap 1, Kisteleki 1, Forgács 1, Illés 1, Petőváry 3. Csere: Hajdú, Rajkort, Szűcs, Drávucz 1, Szentkereszti. Vezetőedző: Lukács Dénes.

Gól – emberelőnyből: 6/2, ill. 10/3. Ötméteresből: 2/2, ill. –.

Kipontozódott: Tóth.