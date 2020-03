Bajusz Sándor 20 éve jelentette be, hogy visszatér Szegedre Splitből

Összesen 12,5 évet játszott a Pick Szegedben Bajusz Sándor, akit a szurkolók a klub történelmének legjobb balátlövőjének választottak meg. Jól van, 2018-ban visszavonult, de az öregfiúk csapatban még játszik, tavaly megnyerték az Európa-bajnokságot.

Napra pontosan húsz évvel ezelőtt, 2000. március 25-én árulta el lapunk hasábjain a Pick Szeged-szurkolók kedvence, Bajusz Sándor, hogy két év horvátországi játékot követően visszatér Splitből a Tisza-parti csapatba, amellyel 1996-ban már bajnoki címet ünnepelhetett.

– Hú, nem is gondoltam volna, hogy az már húsz éve történt – reagált a Balatonalmádiban élő Bajusz Sándor, amikor felhívtuk, hogy elevenítse fel akkori visszatérését. – Két nagyon sikeres évet töltöttem Splitben, de logikus választás volt, hogy visszatérjek Szegedre. A lányom és a karrierem miatt is fontos volt, hogy ismét a Pick Szeged játékosa legyek. Vágytam az újabb sikerekre, amelyek nem maradtak el, hiszen ismét bajnokok lettünk, majd a kupát is elhódítottuk, de azért van hiányérzetem. Sokkal többre hivatott együttesünk volt, mint amennyi trófeát végül a klub vitrinjébe raktunk. Az élmények viszont megfizethetetlenek és örökre elraktároztam őket – mesélte Bajusz, aki elárulta, helyes étkezéssel, futással és biciklizéssel tartja karban testét.

Kétszeres magyar bajnoknak és egyszeres kupagyőztesnek mondhatja magát a Pick Szegeddel Bajusz Sándor, aki összesen 12,5 évet játszott a csapatban. 2008 nyarán távozott végleg. Aktív sportolói pályafutását 2017–2018-as idény végén a Budakalász NB II-es gárdájában fejezte be.

– Sok jó történet született a pályafutásom során, amely még 45 éves koromban az NB I-ben íródott a Váccal. Bejutottunk a magyar kupa négyes döntőjébe is, ahol éppen a Pick volt az ellenfelünk. 2018-ban hagytam abba az aktív pályafutásom, de az öregfiúk csapa­tában még játszom. Tavaly megnyertük az Európa-bajnokságot Torinóban, idén viszont szerintem elmarad– jegyezte meg a koronavírus miatt. – A csapatban sportolóknak pláne nagy gond az egyéni edzés, hiszen nincsenek hozzászokva. Eldől most, hogy kinek mekkora a motivációja, nekem is nagyon hiányoznak már a hétvégi NB I-es és BL-meccsek, de most az otthon maradás a legfontosabb – zárta a beszélgetést Bajusz Sándor.