Összesen több mint 25 ország nevezett az olimpiai reménységek szegedi viadalára

Négy évfolyam 74 versenyszámban küzd majd az érmekért a jövő heti olimpiai reménységek versenyén, Szegeden. Soha nem volt még ennyi versenyszám, és ennek megfelelően még soha nem volt ennyire népes a magyar csapat egyetlen nemzetközi utánpótlás-regattán sem.

A szezon egyetlen nemzetközi gyorsasági utánpótlásversenye jövő héten rajtol Szegeden. Az ok eredetileg a V4 országok versenye volt, de a mezőny az elmúlt években alaposan kibővült, és a jelenlegi járványügyi helyzet ellenére is több mint 25 ország legjobbjai vesznek részt rajta.

– A legfontosabb újítás, hogy idén először az utolsó éves ifik, vagyis a 18 évesek számára is rendezünk futamokat – mondta Kubina Ádám, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) főtitkára. – Az volt a döntéssel a célunk, hogy ez a korcsoport is szerepelhessen 2020-ban nemzetközi versenyen.

Ebben a szezonban tehát nemcsak az U15–U17-es korosztály (2003–2005-ösök), ha­­nem a 18 évesek (2002-esek) is rajhoz állhatnak majd a Maty-éren. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi ifjúsági világbajnokság sztárjai, az egyaránt három olimpia számban érmet nyerő, idén még csak 18 éves Kőhalmi Emese és Rendessy Eszter is ezen a versenyen búcsúzik az az ifjúsági korosztálytól, mindketten rajthoz állnak K1 500 és 1000 méteren is.

Rajtuk kívül a 74 számban összesen 114 tehetséges ma­­gyar kajakosnak és kenusnak szurkolhatunk a jövő hétvégi versenyen. A legnépesebb a 2003-as, és a 2004-es korcsoport, mindkettőben több mint 30 sportolónk készül az ORV-re.

Négy évvel ezelőtt, a legutóbbi hazai rendezésű ORV-n, Magyarország fölényesen nyert az éremtáblázaton. A mieink akkor 29 arany, 16 ezüst, és 9 bronzérmet szereztek.

Népes küldöttség képvise­­li majd az NKM Szegedet, hiszen többek között Csorba Zsófia, Molnár Csenge, Kálmán Brenda, Kiszely Petra, Molnár Csanád, Csanki Márk, Papp László, Ozsgyáni Bence, Gyányi Levente, Dobronoky Zalán képviseli a klubszíneket.

Az olimpiai reménységek versenyét jövő csütörtök és vasárnap között rendezik a szegedi Maty-éri pályán, a szervezők pedig igyekeznek minden létező módon betartatni a résztvevőkkel azokat a szabályokat és előírásokat, amelyeket a koronavírus-járvány elleni küzdelem igényel egy ilyen rendezvényen.

Információink szerint a szeptember 24–27. között szintén a Maty-éren rendezendő világkupát ugyancsak megtartják.