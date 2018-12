Már csak öt hely szabad: vasárnap kialakul a helyosztók párosítása a Kék Mókus-kupán

A tizenkettőből hét csapat már az elődöntőben van, a maradék öt helyre pedig még több együttes is pályázik – nagyjából így foglalható össze a 32. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa utolsó selejtezőnapjának lényege. Szombaton viszont eldőlnek a kérdések, és ekkor már mindenki tisztában lesz azzal, milyen program vár rá vasárnap.



A legjobb helyzetben a 45 éven felüli játékosokból álló csapatok vannak, itt már pontosan ismert az elődöntők párosítása. Az előző kiírás döntőse, a győztes Eurosweet és a Szindikátus már most összecsap, a másik ágon pedig a Centrum Hotel Szeged és a Szitapont dönt a fináléba jutásról. A nyílt kategóriában is csak egyetlen hely kiadó, ezért a pozícióért négy csapat harcol még holnap.



A +35-ösöknél még hét mérkőzés van arra, hogy a csapatok eldöntsék a helyezéseket, de a Gól söröző Csengele és a Maxx Autó igen jól áll.



A program, szombat, Etelka sor, 11 óra: Lily FC–Master Trinity Kft. (–35), 11.45: Déliláb–Szindikátus (+45), 12.30: Vár Söröző–Ficak (+35), 13.15: Öreg Honvéd Vendéglő O’Neill–Maxx Autó Kft. (+35), 14 óra: Vár Söröző–Gól Söröző Csengele (+35), 14.45: Old Ret–Maxx Autó Kft. (+35), 15.30: Öreg Honvéd Vendéglő O’Neill–Ficak (+35), 16.15: Old Ret–Gól Söröző Csengele (+35), 17 óra: Vár Söröző–Maxx Autó Kft. (+35), 17.45: Gumi-sziget–Fit Word O’Neill Team (–35).



Vasárnap, elődöntők, 10.15: TVSC–Varga Pince Junior (–35), 11 óra: Zengő Alföld–F2 (–35), 11.45: Centrum Hotel Szeged–Szitapont (+45), 12.30: Eurosweet 1968–Szindikátus (+45), 13.15: C1–C4 (+35), 14 óra: C2–C3 (+35).